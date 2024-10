Previsioni Meteo Fiumicino: tutti i dettagli per sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sabato 12 Ottobre a Fiumicino si presenteranno nel complesso stabili, con un alternarsi di cieli sereni e nuvolosità variabile. Durante la giornata, le temperature si manterranno su valori gradevoli, con punte che raggiungeranno i 21,8°C nel corso della mattina. La presenza di venti moderati contribuirà a rendere l’atmosfera fresca e piacevole, mentre l’umidità si manterrà su livelli contenuti, favorendo una sensazione di benessere.

Nella notte, i cieli si presenteranno sereni, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,2°C. La velocità del vento sarà di circa 15,1 km/h da Nord Est, con raffiche che potranno raggiungere i 19,2 km/h. L’umidità sarà piuttosto bassa, attorno al 3%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1015 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il sole continuerà a splendere, portando le temperature a salire fino a 21,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà limitata, con solo il 15% di nuvole nel cielo. Il vento si attenuerà leggermente, con una velocità di circa 5,8 km/h. L’umidità aumenterà gradualmente, raggiungendo il 64% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno all’8%, e il vento continuerà a soffiare da Ovest a una velocità di circa 13,4 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 53%.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo cambierà leggermente. I cieli si copriranno, portando a una copertura nuvolosa che raggiungerà il 92%. Le temperature scenderanno a 19,4°C, mentre il vento si farà più leggero, con una velocità di circa 9,5 km/h. L’umidità aumenterà, attestandosi intorno al 62%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Fiumicino indicano un inizio di settimana caratterizzato da un clima variabile, con possibili piogge a partire da Martedì. Tuttavia, per Sabato, si prevede una giornata prevalentemente serena, ideale per attività all’aperto. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli prima dell’arrivo di un possibile cambiamento atmosferico nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Fiumicino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 3 cielo sereno +15.6° perc. +13.6° Assenti 15.2 NE max 20.2 Grecale 16 % 1015 hPa 6 cielo sereno +16.1° perc. +15.2° Assenti 13.8 NE max 18.4 Grecale 55 % 1017 hPa 9 cielo sereno +20.2° perc. +19.6° Assenti 10.6 NE max 12.9 Grecale 50 % 1018 hPa 12 nubi sparse +21.4° perc. +20.9° Assenti 11.6 O max 9.2 Ponente 47 % 1018 hPa 15 cielo sereno +20.8° perc. +20.4° Assenti 13.4 ONO max 12.6 Maestrale 53 % 1018 hPa 18 nubi sparse +20° perc. +19.6° Assenti 12.1 ONO max 13.1 Maestrale 58 % 1019 hPa 21 cielo coperto +19.4° perc. +19.1° Assenti 9.5 NO max 11.2 Maestrale 62 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:28

