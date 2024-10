Previsioni Meteo Gravina di Catania: tutti i dettagli per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Gravina di Catania indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 16°C, con cielo inizialmente coperto e una leggera brezza. La mattina porterà un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 20°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da nubi sparse. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 17°C. La sera continuerà a mantenere condizioni nuvolose, con una leggera diminuzione della temperatura percepita.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 87% e una temperatura di 16°C. La brezza leggera proveniente da Sud Ovest accompagnerà la notte, con una probabilità di precipitazioni dell’80%. Proseguendo verso le prime ore del giorno, il cielo si schiarirà e si presenterà sereno fino alle 06:00, quando la temperatura scenderà a 16°C.

Nella mattina, a partire dalle 07:00, il cielo rimarrà sereno fino a quando, intorno alle 08:00, si inizieranno a formare nubi sparse. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 20°C entro le 12:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 56%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che scenderanno a 19°C alle 15:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 11,8 km/h. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, intorno al 66%.

La sera porterà un cielo nuvoloso con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità intorno al 76%. Le condizioni di visibilità rimarranno buone, con una pressione atmosferica che si attesterà attorno ai 1023 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gravina di Catania nei prossimi giorni indicano un trend di temperature in lieve calo, con un aumento della copertura nuvolosa. Lunedì e martedì potrebbero presentarsi con condizioni simili, ma si prevede un possibile miglioramento verso la metà della settimana. Gli appassionati di attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le condizioni meteo variabili e prepararsi a eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Gravina di Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.8° perc. +15.7° prob. 3 % 4.6 OSO max 7.3 Libeccio 84 % 1016 hPa 4 cielo sereno +15.6° perc. +15.4° prob. 1 % 4.7 O max 6.6 Ponente 84 % 1015 hPa 7 cielo sereno +17.1° perc. +16.9° Assenti 2.8 SO max 3.6 Libeccio 77 % 1017 hPa 10 nubi sparse +19.6° perc. +19.3° Assenti 4 S max 4.7 Ostro 63 % 1018 hPa 13 cielo coperto +20.6° perc. +20.2° Assenti 9.5 ESE max 9.6 Scirocco 58 % 1018 hPa 16 nubi sparse +18.5° perc. +18.3° Assenti 10 ESE max 13.8 Scirocco 72 % 1020 hPa 19 nubi sparse +17.7° perc. +17.5° Assenti 6.3 E max 11.7 Levante 76 % 1022 hPa 22 nubi sparse +17.3° perc. +17° Assenti 5 ENE max 9.8 Grecale 76 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:12

