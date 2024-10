Previsioni Meteo Gravina di Catania: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre, Gravina di Catania si troverà ad affrontare una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,3°C. La mattina porterà un lieve miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 25,5°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, ma nel tardo pomeriggio si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. La sera sarà nuovamente caratterizzata da cielo coperto, con temperature che scenderanno gradualmente.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Gravina di Catania avrà un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 96% e una temperatura di 19,3°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 19°C. La velocità del vento sarà di 1,3 km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 3,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 66%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una temperatura che salirà fino a 25°C entro le 11:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 8,9 km/h. L’umidità scenderà al 47%, favorendo una sensazione di maggiore freschezza. A mezzogiorno, la temperatura toccherà i 25,5°C, con una copertura nuvolosa del 31%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno fino alle 15:00, quando si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno intorno ai 24,9°C. La velocità del vento varierà tra 9,4 km/h e 10,5 km/h, proveniente principalmente da Sud Ovest. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 55%.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno a 22,3°C alle 18:00 e a 21,6°C entro le 23:00. La velocità del vento si intensificherà, con raffiche che potranno arrivare fino a 29,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 69%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1016 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Gravina di Catania indicano una giornata variabile, con temperature miti e una predominanza di nuvole. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, è consigliabile prepararsi a condizioni meteorologiche variabili e mantenere un occhio attento sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Gravina di Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.2° perc. +18.9° Assenti 2.3 S max 4.2 Ostro 67 % 1018 hPa 4 cielo coperto +18.6° perc. +18.4° Assenti 4.5 OSO max 5.1 Libeccio 70 % 1018 hPa 7 nubi sparse +20.5° perc. +20.2° Assenti 6.3 SO max 8.1 Libeccio 60 % 1018 hPa 10 nubi sparse +24.1° perc. +23.8° Assenti 8.9 SSO max 13.4 Libeccio 47 % 1018 hPa 13 cielo sereno +25.7° perc. +25.6° Assenti 9.4 SSE max 17.6 Scirocco 48 % 1016 hPa 16 nubi sparse +24.5° perc. +24.4° Assenti 10.5 SO max 18.8 Libeccio 55 % 1016 hPa 19 cielo coperto +22.3° perc. +22.2° Assenti 7.9 SSO max 11.7 Libeccio 63 % 1015 hPa 22 cielo coperto +21.8° perc. +21.7° Assenti 12.3 O max 24.5 Ponente 63 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:28

