Previsioni Meteo Guidonia: tutti i dettagli per domani domenica 6 ottobre

Le previsioni meteo per Guidonia di Domenica 6 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un’alternanza di nubi sparse e momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una massima che raggiungerà i 21,1°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà prevalentemente leggera, con raffiche che non supereranno i 12,6 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a +13,0°C. La mattina inizierà con un cielo coperto, ma già dalle ore successive si assisterà a un miglioramento, con nubi sparse che accompagneranno la giornata. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 20,4°C entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cielo prevalentemente nuvoloso, con una temperatura massima di 21,1°C. La ventilazione sarà moderata, con direzione prevalentemente da Ovest. L’umidità, che si manterrà attorno al 51%, potrebbe rendere l’aria leggermente più fresca, soprattutto nelle ore di maggiore nuvolosità.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 16,2°C. La ventilazione si farà più leggera, e l’umidità aumenterà, portando a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Guidonia nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati. Tuttavia, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, specialmente all’inizio della settimana. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare a manifestarsi. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni del tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +13.9° perc. +13.7° prob. 8 % 5.8 E max 5.7 Levante 90 % 1013 hPa 3 cielo sereno +13.1° perc. +12.8° Assenti 4.6 ENE max 4.7 Grecale 90 % 1013 hPa 6 cielo sereno +13.5° perc. +13.2° Assenti 4.1 ENE max 4.4 Grecale 88 % 1014 hPa 9 nubi sparse +18.5° perc. +18.3° Assenti 2.7 SO max 3.5 Libeccio 71 % 1014 hPa 12 nubi sparse +20.8° perc. +20.3° Assenti 5.3 O max 5.4 Ponente 54 % 1014 hPa 15 nubi sparse +20.6° perc. +20.1° Assenti 5.5 O max 5.6 Ponente 54 % 1013 hPa 18 nubi sparse +17.3° perc. +16.8° Assenti 3.9 O max 7.1 Ponente 68 % 1015 hPa 21 nubi sparse +16.4° perc. +16° Assenti 2.6 ENE max 2.5 Grecale 73 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:37

