Previsioni Meteo Modena: tutti i dettagli per domani giovedì 17 ottobre

Le previsioni meteo per Modena indicano un Giovedì 17 Ottobre caratterizzato da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 16,1°C. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi già dalle prime ore della mattina. La situazione non migliorerà nel corso della giornata, con un aumento dell’intensità delle piogge nel pomeriggio e in serata.

Nella notte, Modena registrerà un cielo coperto con temperature che varieranno tra 16,1°C e 16,4°C. La velocità del vento si manterrà attorno agli 8 km/h, proveniente principalmente da Est. La probabilità di pioggia sarà presente, con un’intensità che si attesterà su valori minimi.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e si prevede l’arrivo di piogge leggere, con temperature che raggiungeranno un massimo di 18,9°C. Le precipitazioni saranno deboli, ma costanti, con accumuli che si intensificheranno nel corso della giornata. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento dell’intensità delle piogge, che passeranno da leggere a moderate. Le temperature si manterranno attorno ai 17,6°C, mentre il vento potrà raggiungere i 14 km/h. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno superare i 2 mm.

La sera porterà un ulteriore peggioramento, con piogge forti che si manifesteranno con accumuli significativi, fino a 6,7 mm. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 17°C, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo i 12 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, con un’ulteriore intensificazione del maltempo.

In conclusione, le previsioni meteo per Modena nei prossimi giorni evidenziano una situazione di instabilità atmosferica. Si prevede che il maltempo persista anche nei giorni successivi, con possibilità di piogge e temperature che si manterranno su valori freschi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo sembra essere lontano.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Modena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.1° perc. +16.3° prob. 48 % 8 ENE max 15.7 Grecale 97 % 1021 hPa 3 pioggia leggera +16.3° perc. +16.5° 0.12 mm 6.8 ENE max 14.9 Grecale 97 % 1020 hPa 6 cielo coperto +16.4° perc. +16.6° prob. 32 % 6.4 ENE max 11.9 Grecale 98 % 1020 hPa 9 cielo coperto +17.7° perc. +18° prob. 7 % 8.4 ENE max 11.4 Grecale 92 % 1021 hPa 12 pioggia leggera +18.8° perc. +19.1° 0.32 mm 10.3 NE max 15.4 Grecale 88 % 1020 hPa 15 pioggia leggera +18° perc. +18.3° 0.41 mm 11.2 NE max 23.1 Grecale 93 % 1018 hPa 18 pioggia moderata +17.3° perc. +17.6° 3.8 mm 14.5 ENE max 30 Grecale 96 % 1018 hPa 21 forte pioggia +17° perc. +17.3° 6.56 mm 8.2 ENE max 23.5 Grecale 98 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 18:23

