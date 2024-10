Previsioni Meteo Roma: il bollettino per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Roma di Venerdì 18 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, ma l’umidità elevata e le precipitazioni previste potrebbero rendere l’aria piuttosto pesante. Analizzando i dati, si evidenziano picchi di pioggia, in particolare nelle prime ore della giornata, con una graduale attenuazione nel pomeriggio.

Durante la notte, Roma sarà colpita da forti piogge che inizieranno intorno a mezzanotte, con una temperatura di +19°C e una copertura nuvolosa al 100%. La velocità del vento si attesterà attorno ai 14 km/h da Sud Est, con raffiche che potranno raggiungere i 35,9 km/h. Le precipitazioni saranno intense, con un accumulo di 8,17 mm di pioggia. Questa situazione di maltempo persisterà fino alle prime ore del mattino, con piogge che si manterranno moderate.

Nella mattina, il meteo continuerà a presentare piogge, sebbene con intensità variabile. Le temperature si attesteranno tra +19°C e +22°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento. Le piogge saranno più leggere rispetto alla notte, ma non mancheranno momenti di pioviggine. La copertura nuvolosa rimarrà alta, superando il 90%. Si prevede che le precipitazioni si concentreranno maggiormente tra le 08:00 e le 10:00, con accumuli di pioggia che si attesteranno intorno ai 0,15 mm e 0,12 mm.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che scenderanno fino a +20°C. Le probabilità di pioggia rimarranno elevate, ma le precipitazioni saranno più sporadiche. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, con raffiche che non supereranno i 8,8 km/h. Nonostante la presenza di nuvole, ci saranno brevi schiarite, ma le condizioni di umidità rimarranno elevate.

La sera porterà un ritorno delle piogge, che si presenteranno sotto forma di pioviggine leggera. Le temperature scenderanno fino a +17,6°C e la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. Le precipitazioni si intensificheranno nuovamente, con accumuli che potranno raggiungere i 5,48 mm. La situazione meteo si manterrà instabile, con venti leggeri che non supereranno i 6,7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Roma nei prossimi giorni mostrano un miglioramento graduale a partire dal weekend. Sabato e Domenica si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni, con possibilità di schiarite. Tuttavia, l’umidità rimarrà elevata, quindi è consigliabile prepararsi a condizioni variabili. La settimana successiva potrebbe portare un ritorno di condizioni più stabili, ma è sempre utile monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Roma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 forte pioggia +19° perc. +19.4° 8.17 mm 14 SE max 35.9 Scirocco 95 % 1017 hPa 3 pioggia leggera +19.3° perc. +19.6° 0.83 mm 11.2 SE max 23.7 Scirocco 92 % 1016 hPa 6 cielo coperto +19° perc. +19.3° prob. 74 % 9.1 SE max 21.5 Scirocco 92 % 1017 hPa 9 pioggia leggera +21.7° perc. +21.9° 0.26 mm 13.1 SSO max 17.1 Libeccio 77 % 1018 hPa 12 cielo coperto +22.5° perc. +22.6° prob. 70 % 13.6 SO max 14.7 Libeccio 68 % 1017 hPa 15 pioggia leggera +21° perc. +21° 0.11 mm 7.8 OSO max 8.8 Libeccio 72 % 1016 hPa 18 cielo coperto +20.2° perc. +20.2° prob. 62 % 2.5 NNO max 3 Maestrale 73 % 1015 hPa 21 pioggia leggera +19° perc. +19° 0.77 mm 4.1 NO max 6.7 Maestrale 77 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:19

