Previsioni Meteo San Cataldo: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

Martedì 29 Ottobre a San Cataldo si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con temperature gradevoli e una leggera variabilità nuvolosa. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse che accompagneranno una temperatura che si attesterà intorno ai 17°C. Con il passare delle ore, le previsioni meteo indicano un miglioramento delle condizioni, con un aumento delle temperature che raggiungeranno i 23°C nel corso della mattina.

Nel dettaglio, la notte inizierà con poche nuvole e una temperatura di 17,1°C, che scenderà leggermente fino a 16,4°C verso le prime ore del mattino. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 74% e l’80%, con venti leggeri provenienti da Ovest. La mattina si presenterà più serena, con temperature che saliranno rapidamente fino a 23°C e una diminuzione della copertura nuvolosa, che scenderà al 25%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, attestandosi intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, raggiungendo il 47%, ma senza precipitazioni significative. I venti si manterranno leggeri, con una velocità che varierà tra i 1,7 km/h e i 3,9 km/h. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 17°C, con un cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Cataldo nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Si prevede che la stabilità meteorologica continui, con poche variazioni significative. Gli amanti del bel tempo potranno godere di giornate soleggiate e temperature piacevoli, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +16.8° perc. +16.4° Assenti 4.2 ONO max 4.2 Maestrale 69 % 1024 hPa 5 nubi sparse +16.4° perc. +15.8° Assenti 4.5 NO max 5.2 Maestrale 64 % 1024 hPa 8 nubi sparse +21.2° perc. +20.7° Assenti 1.5 E max 1.4 Levante 50 % 1025 hPa 11 poche nuvole +23.3° perc. +22.9° Assenti 4.2 ESE max 5.8 Scirocco 47 % 1024 hPa 14 nubi sparse +22.4° perc. +22.1° Assenti 3 E max 5.8 Levante 54 % 1023 hPa 17 nubi sparse +18.2° perc. +18° Assenti 2.9 ONO max 3 Maestrale 74 % 1024 hPa 20 poche nuvole +17.6° perc. +17.2° Assenti 4.2 ONO max 4.1 Maestrale 71 % 1024 hPa 23 poche nuvole +17.2° perc. +16.5° Assenti 5.4 ONO max 5.2 Maestrale 59 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 17:00

