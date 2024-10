Previsioni Meteo San Cataldo: il bollettino per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 16 Ottobre, San Cataldo si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con sporadiche schiarite nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra 20,4°C e 27,2°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno al 75%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud e sud-est, con velocità che non supereranno i 8 km/h. Queste informazioni suggeriscono una giornata tranquilla, ma con una certa pesantezza atmosferica dovuta all’umidità.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si evolverà rapidamente verso un cielo coperto. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 20°C, con una leggera diminuzione della percezione termica. L’umidità sarà alta, intorno al 69%, e i venti saranno deboli, con velocità comprese tra 2 e 4 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 23,7°C alle ore 7:00 e arrivando fino a 27,2°C entro le 11:00. L’umidità si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque sopra il 50%. I venti continueranno a soffiare debolmente, mantenendo una direzione prevalentemente orientata a est.

Nel pomeriggio, si prevede un parziale miglioramento, con la possibilità di vedere qualche schiarita. Le temperature inizieranno a calare, passando da 26,7°C a 24,7°C tra le 13:00 e le 15:00. La copertura nuvolosa si ridurrà, ma rimarrà comunque significativa, con un’umidità che si attesterà attorno al 60%.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori attorno al 75%. I venti saranno leggeri, contribuendo a mantenere una sensazione di calma.

In conclusione, le previsioni meteo per San Cataldo indicano una giornata di Mercoledì 16 Ottobre caratterizzata da un clima mite e umido, con un cielo prevalentemente coperto. I prossimi giorni potrebbero continuare a mantenere queste condizioni, con temperature simili e una possibile persistenza di nuvolosità. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero essere sporadiche e non garantite.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a San Cataldo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +20.1° perc. +20° Assenti 2.9 SO max 4.4 Libeccio 70 % 1020 hPa 5 cielo coperto +20.2° perc. +19.9° Assenti 2 OSO max 4.8 Libeccio 65 % 1020 hPa 8 cielo coperto +25.4° perc. +25.4° Assenti 4.8 E max 3.3 Levante 51 % 1021 hPa 11 cielo coperto +27.2° perc. +27.5° Assenti 7.2 ESE max 5.4 Scirocco 49 % 1020 hPa 14 cielo coperto +26.1° perc. +26.1° Assenti 6.8 SE max 6.4 Scirocco 54 % 1019 hPa 17 nubi sparse +20.6° perc. +20.8° Assenti 4.6 S max 7.1 Ostro 80 % 1020 hPa 20 cielo coperto +20.7° perc. +20.8° Assenti 2.9 SSO max 8 Libeccio 77 % 1021 hPa 23 cielo coperto +20.7° perc. +20.8° Assenti 0.6 O max 7.1 Ponente 75 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:16

