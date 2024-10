Previsioni Meteo San Cataldo: tutti i dettagli per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a San Cataldo indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e fresco. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 21,9°C durante la mattina. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un abbassamento delle temperature, accompagnato da un aumento della copertura nuvolosa.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con un cielo inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. La temperatura si attesterà intorno ai 16,8°C, con una leggera brezza proveniente da sud. La probabilità di precipitazioni sarà alta, intorno all’80%, ma non si prevedono piogge significative.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà, portando a condizioni di cielo sereno e temperature che saliranno fino a 21,9°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 65%, e il vento sarà debole, con velocità che varieranno tra i 3,1 km/h e i 9,5 km/h. L’umidità sarà relativamente alta, attorno al 59%, ma non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, le nubi torneranno a coprire il cielo, con una copertura che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno a circa 20°C, e il vento continuerà a soffiare leggermente da sud-est. Non si registreranno piogge, ma l’umidità aumenterà, arrivando fino al 69%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 17°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, con una copertura che varierà dal 70% al 100%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità sarà elevata, intorno all’84%.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Cataldo nei prossimi giorni suggeriscono un trend di temperature in calo, con un aumento della nuvolosità e una probabilità di pioggia che potrebbe aumentare. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti, in quanto le condizioni meteorologiche potrebbero variare. La settimana si prospetta quindi variabile, con possibilità di cieli nuvolosi e temperature fresche.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.1° perc. +16° prob. 8 % 8.3 S max 12.3 Ostro 88 % 1016 hPa 4 cielo sereno +15.9° perc. +15.9° prob. 3 % 4.3 S max 8.2 Ostro 88 % 1016 hPa 7 cielo sereno +18.1° perc. +18.1° Assenti 4.4 SSE max 6.9 Scirocco 80 % 1017 hPa 10 nubi sparse +20.7° perc. +20.6° Assenti 7.7 SE max 10.2 Scirocco 67 % 1018 hPa 13 cielo coperto +21.4° perc. +21.2° Assenti 10 SE max 12.4 Scirocco 61 % 1018 hPa 16 nubi sparse +18.5° perc. +18.5° Assenti 5.5 SE max 7.9 Scirocco 79 % 1020 hPa 19 cielo coperto +17.2° perc. +17.2° Assenti 4 SSO max 9.1 Libeccio 84 % 1022 hPa 22 nubi sparse +17° perc. +16.9° Assenti 3.6 SO max 10 Libeccio 84 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:11

