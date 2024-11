Meteo Castrovillari, le previsioni per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castrovillari di Sabato 16 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che varieranno nel corso della giornata. Durante la notte, si assisterà a una copertura nuvolosa che si ridurrà progressivamente, portando a un mattino soleggiato. Le temperature si manterranno fresche, con valori minimi intorno ai 6,3°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 8,6 km/h.

Nel dettaglio, la mattina inizierà con un cielo sereno e temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 14,4°C intorno a mezzogiorno. L’assenza di precipitazioni e l’umidità che si attesterà intorno al 47% favoriranno una sensazione di benessere. Il vento si presenterà debole, proveniente principalmente da direzioni orientali.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, ma rimarranno comunque gradevoli, con valori attorno ai 12,2°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, permettendo di godere di un bel sole. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno variazioni significative nelle condizioni del vento.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 7,5°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che si attesterà attorno all’80%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, rendendo la serata piacevole per eventuali attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castrovillari nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno fresche ma gradevoli. Si prevede che la settimana successiva possa portare qualche variazione, con l’arrivo di nuvole e possibili piogge, ma per ora, gli abitanti possono godere di un Sabato sereno e mite.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Castrovillari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.1° perc. +6.2° Assenti 5.8 NNO max 8.6 Maestrale 79 % 1021 hPa 4 nubi sparse +6.4° perc. +5.3° Assenti 6.1 NNO max 6.9 Maestrale 80 % 1022 hPa 7 cielo sereno +8.7° perc. +8.7° Assenti 3.3 N max 4.9 Tramontana 70 % 1023 hPa 10 cielo sereno +12.9° perc. +11.7° Assenti 4.2 ESE max 6 Scirocco 53 % 1022 hPa 13 cielo sereno +14.4° perc. +13.2° Assenti 4.5 SSE max 5.3 Scirocco 47 % 1020 hPa 16 cielo sereno +9.5° perc. +9.5° Assenti 0.6 S max 2.9 Ostro 70 % 1021 hPa 19 cielo sereno +8.2° perc. +8.2° Assenti 4.8 O max 5.3 Ponente 79 % 1022 hPa 22 cielo sereno +7.7° perc. +6.5° Assenti 7.1 O max 7.6 Ponente 80 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.