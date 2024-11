Meteo Fiumicino, le previsioni per mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

A Fiumicino, le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente coperto e venti sostenuti. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 19°C durante le ore centrali della giornata. Tuttavia, l’intensità del vento, che si prevede sarà forte, potrebbe influenzare la percezione termica, rendendo l’aria più fresca.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 17,5°C. La velocità del vento sarà di circa 44,1 km/h, proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 60,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 63%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1007 hPa. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi attorno al 7%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà ulteriormente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature saliranno leggermente, con valori che toccheranno i 19°C. Il vento continuerà a soffiare forte, con velocità che varieranno tra 39,1 km/h e 51,3 km/h, e la probabilità di pioggia rimarrà assente. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 74%.

Nel pomeriggio, le condizioni di cielo coperto persisteranno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18,2°C. La velocità del vento sarà particolarmente elevata, con punte di 63,3 km/h e raffiche che potranno toccare i 75,2 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà assente, mentre l’umidità si attesterà intorno al 72%.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno a 16,5°C, mantenendo il cielo coperto al 100%. Il vento continuerà a soffiare forte, con velocità di circa 45,7 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 49%, e la pressione atmosferica sarà di 1003 hPa. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Fiumicino mostrano una tendenza a mantenere condizioni simili, con cieli nuvolosi e venti sostenuti. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, specialmente per chi prevede di trascorrere del tempo all’aperto. La situazione potrebbe migliorare nei giorni successivi, ma è sempre opportuno rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Fiumicino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 nubi sparse +17.6° perc. +17.1° prob. 11 % 42.5 OSO max 60 Libeccio 66 % 1007 hPa 7 cielo coperto +18.2° perc. +18° prob. 7 % 39.1 OSO max 58.7 Libeccio 74 % 1005 hPa 10 cielo coperto +19° perc. +18.9° prob. 18 % 51.3 OSO max 65.5 Libeccio 74 % 1003 hPa 13 cielo coperto +18.5° perc. +18.3° prob. 12 % 53.8 OSO max 68 Libeccio 74 % 1001 hPa 16 cielo coperto +18.6° perc. +18.2° prob. 24 % 57.4 OSO max 69.2 Libeccio 66 % 1000 hPa 19 cielo coperto +17° perc. +16.1° prob. 12 % 47.2 NO max 52.6 Maestrale 51 % 1003 hPa 22 cielo coperto +16.1° perc. +15.1° Assenti 40.6 NO max 51.2 Maestrale 50 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 16:44

