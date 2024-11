Meteo Guidonia, le previsioni per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Guidonia di Domenica 17 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e, infine, in una serata completamente coperta. Le temperature si manterranno su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 16°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di nuvole aumenterà gradualmente, portando a una copertura che arriverà fino al 100% in serata. Le condizioni di vento saranno generalmente leggere, con velocità che varieranno tra i 1,9 km/h e i 6,6 km/h.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 8°C, con un cielo sereno e una leggera brezza. Con l’arrivo della mattina, il clima rimarrà fresco, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 11,2°C entro le ore 08:00. Le nuvole inizieranno a fare la loro comparsa, ma la copertura rimarrà limitata al 13%. Durante la mattina, si prevede un aumento della temperatura fino a 16°C attorno alle ore 12:00, con nubi sparse che copriranno il cielo per il 51%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 82% alle ore 15:00. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 12,5°C nel tardo pomeriggio. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 6,2 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 4%.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 13,6°C, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 73%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la serata.

In conclusione, le previsioni meteo per Guidonia di Domenica 17 Novembre suggeriscono una giornata che inizierà con condizioni favorevoli, ma che si trasformerà in un pomeriggio e una sera nuvolosi. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e una possibile instabilità atmosferica, con un aumento della probabilità di pioggia. Gli abitanti di Guidonia dovranno quindi prepararsi a un cambio di scenario meteo nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Guidonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +8.3° perc. +7.7° Assenti 5.5 ENE max 5.3 Grecale 69 % 1020 hPa 4 cielo sereno +7.7° perc. +7° Assenti 5.3 ENE max 5.4 Grecale 67 % 1020 hPa 7 cielo sereno +8.6° perc. +8.2° Assenti 4.9 ENE max 5.1 Grecale 63 % 1020 hPa 10 nubi sparse +14.2° perc. +13° Assenti 2.1 SSO max 3.3 Libeccio 49 % 1019 hPa 13 nubi sparse +16° perc. +15.1° Assenti 3.1 SSO max 5.9 Libeccio 55 % 1017 hPa 16 cielo coperto +12.9° perc. +12.1° Assenti 4.2 ESE max 4 Scirocco 70 % 1016 hPa 19 cielo coperto +13.4° perc. +12.6° prob. 4 % 6.2 E max 6.7 Levante 68 % 1016 hPa 22 cielo coperto +13.6° perc. +12.8° Assenti 8.2 ESE max 13.8 Scirocco 72 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.