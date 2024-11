Meteo Guidonia, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Guidonia di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si protrarranno fino alla mattina. Durante la notte, la temperatura si manterrà intorno ai 14,6°C, con una copertura nuvolosa al 100% e piogge leggere che continueranno a cadere. Il vento, proveniente principalmente da Sud-Sud Ovest, si presenterà fresco, con raffiche che raggiungeranno i 40,5 km/h.

Nella mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di piogge, con valori di temperatura che varieranno tra i 14,6°C e i 15,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi, sebbene con intensità variabile. Il vento si intensificherà, raggiungendo punte di 28,2 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e umida, con un’umidità che si attesterà attorno all’83%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le nuvole inizieranno a diradarsi, portando a un cielo parzialmente nuvoloso. La temperatura scenderà gradualmente, raggiungendo i 11,4°C alle 16:00. L’intensità del vento diminuirà, stabilizzandosi attorno ai 5,4 km/h, mentre l’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 63%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno agli 8°C. Il cielo si presenterà con poche nuvole, favorendo un’atmosfera più serena. Il vento si farà più leggero, con velocità che non supereranno i 6,2 km/h. L’umidità, pur rimanendo alta, si stabilizzerà attorno al 71%, rendendo l’aria fresca ma non eccessivamente fredda.

In conclusione, le previsioni meteo per Guidonia di Venerdì 22 Novembre evidenziano un inizio di giornata piovoso, seguito da un graduale miglioramento nel pomeriggio e una serata più tranquilla. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche, con temperature che tenderanno a stabilizzarsi e a salire, portando a un clima più mite e piacevole. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Guidonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +14.9° perc. +14.6° 0.12 mm 17 SSO max 40 Libeccio 83 % 1002 hPa 4 pioggia leggera +15.2° perc. +15° 0.65 mm 19.4 SO max 42.4 Libeccio 83 % 1001 hPa 7 pioggia leggera +15.4° perc. +15.2° 0.54 mm 24.6 SSO max 56.8 Libeccio 85 % 1000 hPa 10 pioggia leggera +14.7° perc. +14.2° 0.67 mm 12.9 NO max 27.5 Maestrale 78 % 1003 hPa 13 cielo coperto +14.4° perc. +13.5° Assenti 7.2 O max 21 Ponente 59 % 1004 hPa 16 nubi sparse +11.4° perc. +10.2° prob. 12 % 5.4 OSO max 9.4 Libeccio 63 % 1007 hPa 19 poche nuvole +9.8° perc. +9.5° Assenti 5.1 NE max 6.7 Grecale 67 % 1010 hPa 22 nubi sparse +8° perc. +7.2° Assenti 6.2 N max 7.2 Tramontana 71 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 16:41

