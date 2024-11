Meteo San Cataldo, le previsioni per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a San Cataldo indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con pioggia leggera che accompagnerà gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 16,1°C e i 18,3°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, intorno al 90%. I venti saranno prevalentemente leggeri, provenienti da sud-est, con raffiche che non supereranno i 15 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 62%. Le temperature si aggireranno intorno ai 16,5°C, con un’umidità che raggiungerà il 90%. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 4,6 km/h.

Nella mattina, il fenomeno della pioggia leggera continuerà, con una temperatura che salirà fino a 18°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 74%. Anche in questa fascia oraria, l’umidità rimarrà elevata, attorno all’83%, mentre i venti si manterranno leggeri, con velocità comprese tra 7 km/h e 9,9 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo non mostrano significative variazioni, con pioggia leggera che persisterà e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 17,9°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 65%, mentre l’umidità continuerà a mantenersi alta, attorno all’81%. I venti saranno leggeri, con intensità che non supererà i 7,3 km/h.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteo, con un passaggio da nubi sparse a cielo coperto. Le temperature si manterranno intorno ai 16,2°C, con un’umidità che raggiungerà il 89%. Le probabilità di pioggia aumenteranno, con la possibilità di pioggia leggera nelle ore notturne.

In conclusione, le previsioni meteo per San Cataldo nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con la possibilità di ulteriori precipitazioni. Domani e dopodomani, le condizioni potrebbero rimanere simili, con temperature che non subiranno grandi variazioni e un’alta umidità. È consigliabile prepararsi a un clima umido e variabile, mantenendo a portata di mano un ombrello per eventuali piogge.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a San Cataldo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +16.2° perc. +16.3° 0.49 mm 5.3 SSE max 9.4 Scirocco 91 % 1027 hPa 5 pioggia leggera +16.3° perc. +16.4° 0.53 mm 6.4 SE max 13 Scirocco 90 % 1027 hPa 8 pioggia leggera +17.9° perc. +17.9° 0.51 mm 9.6 ESE max 17 Scirocco 82 % 1028 hPa 11 pioggia leggera +18° perc. +18.1° 0.46 mm 8.3 SE max 13.2 Scirocco 83 % 1028 hPa 14 pioggia leggera +18.3° perc. +18.3° 0.2 mm 7.3 SE max 10.9 Scirocco 79 % 1027 hPa 17 pioggia leggera +16.2° perc. +16.2° 0.13 mm 3.3 SSE max 8.7 Scirocco 89 % 1027 hPa 20 cielo coperto +16.3° perc. +16.2° prob. 19 % 4.5 SSO max 9.7 Libeccio 88 % 1027 hPa 23 pioggia leggera +16.1° perc. +16.1° 0.12 mm 5 SSO max 7.8 Libeccio 88 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 16:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.