Previsioni Meteo Catania: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Catania di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le nubi diventeranno più dense, portando a un cielo coperto. La sera continuerà a mantenere queste condizioni, con temperature in lieve calo.

Nella notte, a partire dalle 00:00, si registreranno nubi sparse con una temperatura di +17°C e una leggera brezza proveniente da Ovest-Nord Ovest. La copertura nuvolosa sarà del 61%, con una probabilità di precipitazioni del 15%. Con il passare delle ore, fino alle 05:00, il cielo rimarrà sereno, con temperature che scenderanno fino a +14,5°C e una leggera intensificazione del vento.

La mattina si aprirà con un cielo sereno, ma già dalle 09:00 si inizieranno a vedere nubi sparse. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +18,6°C intorno alle 12:00, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, arrivando a un 100% di nuvolosità nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a +15,1°C alle 17:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 25,4 km/h con raffiche che potranno superare i 30 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità si attesterà attorno al 57%.

La sera continuerà a mantenere un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai +14°C. La brezza si farà più leggera, con velocità che scenderanno sotto i 15 km/h. La pressione atmosferica si manterrà su valori stabili, intorno ai 1033 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Catania nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori moderati. Domani, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, mentre nei giorni successivi potrebbero verificarsi schiarite temporanee. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteorologiche non favoriranno giornate di pieno sole nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.9° perc. +15° Assenti 18.2 ONO max 30.9 Maestrale 54 % 1016 hPa 5 cielo sereno +14.5° perc. +13.4° Assenti 14.5 ONO max 25.9 Maestrale 53 % 1019 hPa 8 poche nuvole +16.9° perc. +15.8° Assenti 3 NO max 9.9 Maestrale 45 % 1022 hPa 11 nubi sparse +18.3° perc. +17.3° Assenti 7.9 SSE max 10.6 Scirocco 44 % 1024 hPa 14 cielo coperto +16.5° perc. +15.7° Assenti 25.4 E max 22.9 Levante 59 % 1027 hPa 17 cielo coperto +15.1° perc. +14.1° Assenti 18.6 E max 20.7 Levante 57 % 1030 hPa 20 cielo coperto +15° perc. +13.9° Assenti 14.4 E max 16.5 Levante 53 % 1032 hPa 23 cielo coperto +14.6° perc. +13.4° Assenti 10.9 E max 14 Levante 51 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.