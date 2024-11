Previsioni Meteo Cosenza: tutti i dettagli per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cosenza di Giovedì 7 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 21°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’atmosfera gradevole, mentre l’umidità si attesterà su livelli moderati.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 12°C. La mattina si presenterà con cieli sereni e poche nuvole, con una temperatura che salirà rapidamente fino a 19°C entro le 9:00. La brezza leggera proveniente da est contribuirà a mantenere l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà leggermente, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 21°C intorno alle 12:00, per poi stabilizzarsi attorno ai 18°C alle 15:00. L’umidità aumenterà, arrivando a toccare il 70%, e la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori attorno all’8%. I venti continueranno a essere leggeri, con una velocità che varierà tra i 5 e i 9 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a 12°C. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90%, e i venti continueranno a soffiare leggeri, rendendo l’atmosfera fresca. Non si prevedono precipitazioni significative, quindi la serata si presenterà tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cosenza nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento. Venerdì e Sabato si prevede un clima più stabile, con temperature che potrebbero superare i 22°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto in vista di un possibile peggioramento nel fine settimana.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12° perc. +11.4° Assenti 6.7 ENE max 5.8 Grecale 85 % 1028 hPa 4 cielo sereno +11.5° perc. +10.9° Assenti 6.7 E max 6.1 Levante 83 % 1028 hPa 7 cielo sereno +15° perc. +14.3° Assenti 4.4 E max 6.7 Levante 67 % 1029 hPa 10 poche nuvole +20.2° perc. +19.6° Assenti 4.2 NNO max 6.9 Maestrale 52 % 1028 hPa 13 nubi sparse +20.4° perc. +19.9° Assenti 6.9 N max 7.3 Tramontana 54 % 1027 hPa 16 nubi sparse +15.2° perc. +15° prob. 8 % 5.9 NNE max 8.5 Grecale 85 % 1027 hPa 19 nubi sparse +13.8° perc. +13.6° Assenti 4.9 ENE max 5.3 Grecale 91 % 1028 hPa 22 nubi sparse +12.9° perc. +12.6° Assenti 5.4 ENE max 5.3 Grecale 90 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 16:44

