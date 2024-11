Previsioni Meteo Fiumicino: tutti i dettagli per domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Domenica 3 Novembre a Fiumicino si presenteranno favorevoli, con un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la giornata, si registreranno poche nuvole e una leggera brezza, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole. Le previsioni del tempo indicano che le temperature si manterranno intorno ai 20°C, con una leggera fluttuazione nel corso delle ore. L’umidità rimarrà contenuta, contribuendo a un comfort climatico ottimale.

Nella notte, le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo circa 17°C. Il cielo si manterrà sereno, con una copertura nuvolosa pari a 0%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 6 km/h e i 9 km/h, proveniente principalmente da Nord Est. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 66%.

Durante la mattina, il clima si presenterà ideale per attività all’aperto. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo circa 19°C entro le 11:00. Il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa che non supererà il 10%. La velocità del vento sarà contenuta, intorno ai 2,9 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità si manterrà attorno al 40%, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di circa 20°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, passando a 27% verso le 14:00, ma senza compromettere il bel tempo. Il vento si farà sentire con una velocità di circa 5,8 km/h, proveniente da Ovest – Sud Ovest. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni, mantenendo il clima asciutto e gradevole.

La sera si presenterà con un cielo nuovamente sereno, e le temperature scenderanno lentamente, attestandosi intorno ai 17°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9,8 km/h. L’umidità continuerà a crescere, ma rimarrà comunque in un range accettabile, intorno al 66%.

In conclusione, le previsioni meteo per Fiumicino nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Anche se ci saranno lievi variazioni, il clima rimarrà prevalentemente sereno e asciutto, rendendo le giornate ideali per attività all’aperto. Gli amanti del sole e del bel tempo troveranno soddisfazione nelle condizioni climatiche di questo periodo.

V (km/h) Umidità Pressione 12 poche nuvole +19.6° perc. +18.7° Assenti 2.3 S max 3.1 Ostro 41 % 1024 hPa 15 nubi sparse +19.9° perc. +19.2° Assenti 4 OSO max 3.1 Libeccio 50 % 1023 hPa 18 poche nuvole +19° perc. +18.4° Assenti 4.2 ENE max 4.9 Grecale 56 % 1024 hPa 21 cielo sereno +17.8° perc. +17.3° Assenti 7.3 NE max 6.9 Grecale 64 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:58

