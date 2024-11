Previsioni Meteo Guidonia: il bollettino per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 13 Novembre, Guidonia si troverà ad affrontare un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata caratterizzato da un cielo coperto, che si manterrà tale fino al pomeriggio. Solo in serata si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo diradamento delle nuvole e l’arrivo di un cielo sereno. Le temperature percepite si manterranno su valori moderati, con un picco di circa 16,4°C intorno a mezzogiorno.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno stabili, con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 9°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con valori che raggiungeranno il 100%. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno agli 8 km/h, proveniente da Nord Est.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 14,8°C entro le 10:00. L’umidità si manterrà su livelli elevati, intorno al 44%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1021 hPa. Anche in questa fase della giornata, non si prevedono precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si attesteranno intorno ai 15,7°C alle 14:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma si inizieranno a notare delle schiarite, con un passaggio a nubi sparse verso le 17:00. L’intensità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 8,8 km/h.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un netto miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a 8,8°C entro le 23:00. L’umidità aumenterà leggermente, ma le condizioni generali saranno favorevoli per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Guidonia indicano una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso, che si trasformerà in un sereno in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che potrebbero continuare a scendere, rendendo le serate più fresche. Sarà importante monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti, ma per ora si prospetta un clima stabile e favorevole.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Guidonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +9.1° perc. +7.9° Assenti 8.1 ENE max 9.5 Grecale 65 % 1020 hPa 4 cielo coperto +8.5° perc. +7.3° Assenti 8.1 NE max 9.7 Grecale 63 % 1019 hPa 7 cielo coperto +9.2° perc. +8.2° prob. 4 % 7.4 NE max 9 Grecale 61 % 1021 hPa 10 cielo coperto +14.8° perc. +13.4° prob. 8 % 5 NNE max 6.7 Grecale 44 % 1021 hPa 13 cielo coperto +16.4° perc. +15.2° prob. 4 % 6.5 ONO max 6 Maestrale 43 % 1019 hPa 16 cielo coperto +11.9° perc. +10.8° prob. 4 % 1.9 NE max 2.2 Grecale 61 % 1019 hPa 19 cielo sereno +10.4° perc. +9.2° Assenti 3.5 NE max 3.6 Grecale 67 % 1019 hPa 22 cielo sereno +9.1° perc. +8.4° Assenti 6.3 NE max 6.5 Grecale 73 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 16:47

