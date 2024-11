Previsioni Meteo Guidonia: tutti i dettagli per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Guidonia di Venerdì 15 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 7°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si manterrà attorno all’84%. I venti saranno leggeri, provenienti da Nord Est, con una velocità di circa 7,8 km/h.

Nella mattina, il sole continuerà a splendere, portando le temperature a salire fino a raggiungere i 12,9°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 12%, garantendo una giornata luminosa. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 55% entro le 11:00. I venti si manterranno leggeri, con velocità comprese tra 5 e 7 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 15,2°C alle 13:00, per poi scendere leggermente a 10,9°C alle 16:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con una leggera presenza di nuvole. L’umidità si attesterà tra il 47% e il 64%, mentre i venti continueranno a soffiare debolmente, con intensità variabile.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 7°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con poche nuvole sparse. L’umidità si manterrà attorno al 62%, e i venti continueranno a essere leggeri, rendendo la serata fresca ma piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Guidonia nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità meteorologica. Sabato e Domenica si prevede un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra i 10°C durante il giorno e notti fresche. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima favorevole e di cieli sereni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +7° perc. +5.4° Assenti 8.3 NNE max 11.1 Grecale 83 % 1019 hPa 4 cielo sereno +6.4° perc. +4.8° Assenti 7.7 NE max 8.6 Grecale 80 % 1019 hPa 7 cielo sereno +7.3° perc. +6.3° Assenti 6 NE max 7.9 Grecale 77 % 1020 hPa 10 cielo sereno +12.9° perc. +11.7° Assenti 5.6 NNO max 6.2 Maestrale 55 % 1020 hPa 13 cielo sereno +15.2° perc. +14° Assenti 8 ONO max 9.6 Maestrale 47 % 1019 hPa 16 cielo sereno +10.9° perc. +9.7° Assenti 1 NO max 3.8 Maestrale 64 % 1020 hPa 19 poche nuvole +9.2° perc. +8.3° Assenti 6.9 NE max 7.2 Grecale 65 % 1021 hPa 22 poche nuvole +7.9° perc. +6.9° Assenti 6.6 NE max 7 Grecale 63 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 16:45

