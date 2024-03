Previsioni Meteo Reggio Emilia: tutti i dettagli per domani mercoledì 27 marzo

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Marzo a Reggio Emilia prevedono condizioni atmosferiche mutevoli durante la giornata. Al mattino, ci si aspetta pioggia leggera che potrebbe intensificarsi nel corso della mattinata, con temperature che si manterranno intorno ai +10°C. Nel pomeriggio, la pioggia potrebbe diventare moderata, con un calo delle temperature che si attesteranno intorno ai +9°C. La copertura nuvolosa sarà del 100% per gran parte della giornata, con raffiche di vento che potrebbero raggiungere i 31,8km/h.

Nel dettaglio, la mattina sarà caratterizzata da cielo coperto e piogge leggere, con temperature che oscilleranno tra i +9°C e gli +11°C. La probabilità di precipitazioni sarà elevata, con raffiche di vento che potranno superare i 25km/h.

Nel pomeriggio, la pioggia potrebbe intensificarsi, con precipitazioni moderate e temperature che si manterranno intorno ai +10°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con raffiche di vento che potranno raggiungere i 29,6km/h.

In serata, la situazione potrebbe migliorare leggermente, con nubi sparse e una diminuzione delle precipitazioni. Le temperature si attesteranno intorno ai +8°C, con venti che soffieranno a una velocità di circa 14,4km/h.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Reggio Emilia, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni atmosferiche e munirsi di abbigliamento adeguato per affrontare piogge e temperature fresche. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Marzo a Reggio Emilia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +9.1° perc. +8.2° prob. 35 % 6.7 E max 15.9 Levante 98 % 997 hPa 4 pioggia leggera +9.5° perc. +9.2° 0.69 mm 5 ESE max 12.1 Scirocco 98 % 995 hPa 7 pioggia leggera +10.2° perc. +9.8° 0.58 mm 11 ESE max 23.1 Scirocco 97 % 993 hPa 10 pioggia leggera +11.7° perc. +11.3° 0.81 mm 4.1 S max 13 Ostro 91 % 993 hPa 13 pioggia moderata +9.7° perc. +7.8° 1.92 mm 13.2 SO max 29.6 Libeccio 88 % 992 hPa 16 cielo coperto +11.3° perc. +10.5° prob. 82 % 15.4 ONO max 25.4 Maestrale 79 % 993 hPa 19 nubi sparse +8.2° perc. +6.7° prob. 8 % 8.6 O max 14.4 Ponente 89 % 994 hPa 22 cielo coperto +8° perc. +6.9° prob. 12 % 7.2 OSO max 11.8 Libeccio 85 % 995 hPa Il sole sorge alle ore 06:01 e tramonta alle ore 18:41

