Meteo Barcellona Pozzo di Gotto, le previsioni per domani domenica 14 luglio

Le previsioni meteo per Domenica 14 Luglio a Barcellona Pozzo di Gotto promettono una giornata all’insegna del bel tempo e del cielo sereno. Le condizioni atmosferiche saranno stabili e senza precipitazioni, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno allo 0%. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori massimi che raggiungeranno i 31,2°C nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo resterà sereno e le temperature si manterranno intorno ai 26°C, con leggere brezze provenienti da Ovest – Sud Ovest.

Al risveglio, la mattina si presenterà con un cielo limpido e temperature in lieve aumento, con valori che si attesteranno intorno ai 29,7°C. Il vento soffierà da Nord con intensità variabile tra i 5,2 e i 7,7 km/h.

Nel corso del pomeriggio, il sole splenderà alto nel cielo senza essere disturbato da nuvole, e le temperature raggiungeranno il picco massimo di 31,2°C. Il vento proveniente da Nord – Nord Est soffierà con intensità tra i 12,6 e i 13,5 km/h.

Anche in serata le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con un cielo sereno e temperature che si manterranno gradevoli attorno ai 26,2°C. Il vento continuerà a soffiare da Ovest – Sud Ovest con intensità tra i 6,3 e i 6,8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 14 Luglio a Barcellona Pozzo di Gotto indicano una giornata estiva caratterizzata da cielo sereno, temperature piacevoli e assenza di precipitazioni. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che dovrebbero mantenersi su valori simili. Sia oggi che nei prossimi giorni, dunque, si potrà godere di un clima ideale per trascorrere del tempo all’aria aperta e godersi le bellezze di Barcellona Pozzo di Gotto.

Tutti i dati meteo di Domenica 14 Luglio a Barcellona Pozzo di Gotto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.9° perc. +25.9° Assenti 2.7 SO max 7.1 Libeccio 51 % 1012 hPa 4 cielo sereno +25.6° perc. +25.6° Assenti 3.4 SO max 6.1 Libeccio 53 % 1012 hPa 7 cielo sereno +29.2° perc. +29.3° Assenti 5.4 N max 5.8 Tramontana 45 % 1013 hPa 10 cielo sereno +29.7° perc. +30.6° Assenti 8.7 N max 8.7 Tramontana 50 % 1013 hPa 13 cielo sereno +30.1° perc. +31.2° Assenti 10.2 NNE max 13.3 Grecale 50 % 1012 hPa 16 cielo sereno +30° perc. +30.7° Assenti 7.5 NNE max 11.4 Grecale 47 % 1011 hPa 19 cielo sereno +26.7° perc. +26.7° Assenti 3.1 N max 7.6 Tramontana 60 % 1012 hPa 22 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 3 OSO max 6.3 Libeccio 59 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:49 e tramonta alle ore 20:20

