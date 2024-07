Previsioni Meteo Alessandria: tutti i dettagli per domani giovedì 18 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio ad Alessandria prevedono condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino il cielo sarà sereno, con una leggera copertura nuvolosa nel pomeriggio, ma senza rischio di precipitazioni.

Durante la notte, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. La mattina inizierà con una temperatura di 22,9°C e una copertura nuvolosa del 55%, ma con tendenza a schiarirsi nel corso della mattinata. Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con temperature che raggiungeranno i 31°C. Anche la sera sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature intorno ai 24°C.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni ad Alessandria indicano un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con cieli generalmente sereni e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise delle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22.3° perc. +23° prob. 3 % 3 O max 4.1 Ponente 90 % 1017 hPa 3 cielo coperto +21.2° perc. +21.8° prob. 10 % 3.7 ONO max 4.6 Maestrale 93 % 1017 hPa 6 nubi sparse +22.9° perc. +23.5° prob. 8 % 4.3 NO max 5.4 Maestrale 86 % 1018 hPa 9 cielo sereno +26.8° perc. +28.7° prob. 23 % 8 NNO max 7.5 Maestrale 73 % 1019 hPa 12 cielo sereno +30° perc. +33.4° prob. 9 % 5.6 N max 5.4 Tramontana 63 % 1018 hPa 15 cielo sereno +31° perc. +33.8° prob. 10 % 5.4 NNE max 4 Grecale 56 % 1016 hPa 18 cielo sereno +28.7° perc. +32.2° prob. 3 % 4.7 N max 4.8 Tramontana 70 % 1016 hPa 21 cielo sereno +24.3° perc. +25° Assenti 0.3 NNO max 2.6 Maestrale 82 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:59 e tramonta alle ore 21:04

