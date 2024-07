Previsioni Meteo Mazara del Vallo: il bollettino per domani domenica 14 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 14 Luglio a Mazara del Vallo si presentano con condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. La temperatura massima raggiungerà i 29,7°C nel pomeriggio, mentre la minima si attesterà sui 24,4°C durante la notte.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con temperature in lieve aumento, con una percezione di caldo che si farà sentire soprattutto nelle ore centrali della giornata. Nel pomeriggio, il sole splenderà a pieno regime, portando le temperature a toccare il picco massimo. Anche in serata le condizioni rimarranno stabili, con un calo graduale delle temperature che si manifesterà solo nelle ore notturne.

Il vento soffierà prevalentemente da Ovest, con intensità che varierà da leggera a moderata. Le raffiche di vento saranno presenti soprattutto durante le ore pomeridiane, senza però raggiungere livelli di preoccupazione. Le precipitazioni saranno assenti, garantendo una giornata all’insegna del bel tempo.

Le condizioni meteo dei prossimi giorni a Mazara del Vallo si preannunciano stabili, con cielo sereno e temperature che si manterranno su valori estivi. È consigliabile quindi godersi una giornata all’aria aperta, approfittando delle condizioni climatiche favorevoli che caratterizzeranno la zona.

In conclusione, Domenica 14 Luglio a Mazara del Vallo si prospetta come una giornata ideale per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto, godendo del clima caldo e soleggiato tipico dell’estate siciliana.

Tutti i dati meteo di Domenica 14 Luglio a Mazara del Vallo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.8° perc. +25.1° Assenti 5.6 O max 5.9 Ponente 69 % 1011 hPa 4 cielo sereno +24.4° perc. +24.7° Assenti 6 NNE max 6.5 Grecale 69 % 1012 hPa 7 cielo sereno +27.7° perc. +28.6° Assenti 2.2 SO max 2.7 Libeccio 56 % 1012 hPa 10 cielo sereno +29.2° perc. +30.1° Assenti 13.2 O max 11.6 Ponente 51 % 1012 hPa 13 cielo sereno +29.6° perc. +30.6° Assenti 14.3 O max 13.2 Ponente 51 % 1012 hPa 16 cielo sereno +29.2° perc. +30.4° Assenti 17.2 NO max 18.9 Maestrale 53 % 1011 hPa 19 cielo sereno +27° perc. +28.1° Assenti 16.2 NNO max 21.7 Maestrale 61 % 1011 hPa 22 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 15.2 NNO max 18.8 Maestrale 62 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:01 e tramonta alle ore 20:29

