Meteo Barcellona Pozzo di Gotto, le previsioni per domani giovedì 8 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 8 Agosto a Barcellona Pozzo di Gotto indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 30°C, con una leggera brezza proveniente dal Nord.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si manterrà intorno ai 26°C. La copertura nuvolosa sarà minima, e non sono previste precipitazioni. L’umidità si attesterà intorno al 75% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Nella mattina, il cielo resterà sereno e la temperatura inizierà a salire, raggiungendo i 29°C verso le 12:00. La brezza leggera proveniente dal Nord favorirà un lieve abbassamento della percezione termica.

Nel pomeriggio, il cielo sarà ancora sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. La temperatura massima si attesterà intorno ai 30°C, con una probabilità di nuvolosità in aumento nel tardo pomeriggio. La brezza leggera proveniente dal Nord manterrà la situazione climatica piacevole.

In serata, il cielo tornerà a essere sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 27°C. La brezza proveniente dal Nord favorirà un graduale raffreddamento dell’aria.

In conclusione, le previsioni meteo per Barcellona Pozzo di Gotto per Giovedì 8 Agosto prevedono una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni climatiche dovrebbero mantenersi stabili anche nei prossimi giorni, con temperature simili e un clima generalmente soleggiato.

Tutti i dati meteo di Giovedì 8 Agosto a Barcellona Pozzo di Gotto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 5.1 ONO max 6.9 Maestrale 77 % 1013 hPa 4 cielo sereno +25.9° perc. +26.6° Assenti 5.4 ONO max 8.5 Maestrale 79 % 1013 hPa 7 cielo sereno +28.4° perc. +30.9° Assenti 5.2 NO max 7.1 Maestrale 67 % 1014 hPa 10 cielo sereno +30° perc. +33.1° Assenti 9.9 N max 8.5 Tramontana 61 % 1014 hPa 13 cielo sereno +30.1° perc. +33.1° prob. 18 % 8.5 N max 9.1 Tramontana 60 % 1013 hPa 16 poche nuvole +29.2° perc. +31.6° prob. 26 % 6.9 ONO max 8.4 Maestrale 62 % 1013 hPa 19 cielo sereno +27.1° perc. +29.8° Assenti 10.1 N max 15.4 Tramontana 78 % 1015 hPa 22 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 6.3 O max 8 Ponente 77 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:10 e tramonta alle ore 19:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.