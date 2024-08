Meteo Catanzaro, le previsioni per la prossima settimana 19 – 22 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Catanzaro indicano piogge leggere lunedì, seguite da precipitazioni più consistenti martedì. Da mercoledì in poi, si prevede un miglioramento con cieli sereni e temperature gradevoli. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti. Notte di lunedì: pioggia leggera, copertura nuvolosa 100%, 21-22°C. Mattina: pioggia leggera, 30-60% di nuvole, 26-28°C. Pomeriggio: poche nuvole, 15% di copertura, 29°C. Sera: sereno, copertura nuvolosa inferiore al 5%, 20-22°C. Martedì: notte serena, 20°C. Mattina: nubi sparse, 35-50% di copertura, 20-28°C. Pomeriggio: pioggia leggera, 80% di copertura, 27-29°C. Sera: cielo coperto, 80% di copertura, 20-23°C. Da mercoledì, previsti cieli sereni e temperature stabili.

Lunedì 19 Agosto

Notte

Durante la notte a Catanzaro ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 21-22°C con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest a una velocità di circa 10km/h. L’umidità sarà intorno al 80% con una pressione atmosferica di 1008hPa.

Mattina

La mattina il meteo prevede ancora pioggia leggera con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 30-60%. Le temperature oscilleranno tra i 26°C e i 28°C con venti provenienti da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 10-15km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.5-0.7mm con un’umidità del 60-80%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio le condizioni meteorologiche miglioreranno con poche nuvole e una copertura nuvolosa intorno al 15%. Le temperature massime saranno di circa 29°C con venti da Ovest a una velocità di 15-20km/h. La probabilità di pioggia sarà del meno del 30% e l’umidità si attesterà intorno al 50%.

Sera

In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 5%. Le temperature caleranno leggermente fino ai 20-22°C con venti deboli provenienti da Nord Ovest a una velocità di 10-15km/h. La probabilità di pioggia sarà assente e l’umidità si manterrà intorno al 75% con una pressione atmosferica di 1010-1011hPa.

Martedì 20 Agosto

Notte

Durante la notte a Catanzaro il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 5%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 20°C con una brezza leggera da Nord Ovest a una velocità di 10-15km/h. L’umidità sarà del 70-75% con una pressione atmosferica di 1010-1011hPa.

Mattina

La mattina si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 35-50%. Le temperature saranno di circa 20-28°C con venti deboli da Nord Ovest a una velocità di 5-10km/h. La probabilità di pioggia sarà del 30-50% con un’umidità del 50-70%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da pioggia leggera con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 80%. Le temperature massime saranno di circa 27-29°C con venti da Sud Est a una velocità di 7-15km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.3-0.6mm con un’umidità del 50-65%.

Sera

In serata il meteo prevede cielo coperto con una copertura nuvolosa intorno al 80%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 20-23°C con venti da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 15-20km/h. La probabilità di pioggia sarà del meno del 80% e l’umidità si attesterà intorno al 75-80% con una pressione atmosferica di 1010-1011hPa.

Mercoledì 21 Agosto

Notte

Durante la notte a Catanzaro il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 5%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 20°C con venti leggeri da Nord Ovest a una velocità di 10-15km/h. L’umidità sarà del 75-80% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mattina

La mattina si prevede ancora cielo sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 5%. Le temperature saranno di circa 27-29°C con venti deboli da Ovest a una velocità di 10-15km/h. La probabilità di pioggia sarà assente con un’umidità del 50-60%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da poche nuvole con una copertura nuvolosa intorno al 10-15%. Le temperature massime saranno di circa 29-30°C con venti da Sud Ovest a una velocità di 10-15km/h. La probabilità di pioggia sarà assente con un’umidità del 45-50%.

Sera

In serata il meteo prevede nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 40-50%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 22-23°C con venti da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 10-15km/h. La probabilità di pioggia sarà del meno del 50% e l’umidità si attesterà intorno al 75-80% con una pressione atmosferica di 1012-1013hPa.

Giovedì 22 Agosto

Notte

Durante la notte a Catanzaro il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 5%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 22°C con venti leggeri da Nord Ovest a una velocità di 10-15km/h. L’umidità sarà del 75-80% con una pressione atmosferica di 1012-1013hPa.

Mattina

La mattina si prevede ancora cielo sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 5%. Le temperature saranno di circa 27-29°C con venti deboli da Ovest a una velocità di 10-15km/h. La probabilità di pioggia sarà assente con un’umidità del 50-60%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da poche nuvole con una copertura nuvolosa intorno al 10-15%. Le temperature massime saranno di circa 29-30°C con venti da Sud Ovest a una velocità di 10-15km/h. La probabilità di pioggia sarà assente con un’umidità del 45-50%.

Sera

In serata il meteo prevede nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 40-50%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 22-23°C con venti da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 10-15km/h. La probabilità di pioggia sarà del meno del 50% e l’umidità si attesterà intorno al 75-80% con una pressione atmosferica di 1012-1013hPa.

Conclusioni

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Catanzaro indicano un inizio settimana con piogge leggere il Lunedì, seguite da un Martedì con precipitazioni più consistenti. Tuttavia, da Mercoledì in poi si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche con cieli sereni e temperature gradevoli. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti nelle previsioni.

