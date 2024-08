Meteo Gela, le previsioni per domani giovedì 15 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 15 Agosto a Gela indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai 30°C, con una percezione di caldo leggermente superiore.

Nel pomeriggio, il sole splenderà a Gela senza nuvole all’orizzonte. Le temperature massime toccheranno i 34°C, con una leggera brezza che potrà mitigare il caldo. La velocità del vento sarà moderata, proveniente prevalentemente da Sud Ovest.

In serata, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 31°C. Il vento sarà leggero e l’umidità si manterrà intorno al 70%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giovedì 15 Agosto a Gela confermano una giornata estiva con temperature elevate e cielo sereno. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che potrebbero mantenersi su valori simili. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal sole e idratarsi regolarmente per affrontare al meglio le alte temperature.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +27.4° perc. +28.9° Assenti 7.1 N max 9.6 Tramontana 63 % 1012 hPa 4 cielo sereno +27.9° perc. +28.6° Assenti 11.3 NE max 14.2 Grecale 53 % 1011 hPa 7 cielo sereno +30° perc. +31.2° Assenti 13.7 OSO max 14.9 Libeccio 51 % 1013 hPa 10 cielo sereno +30.5° perc. +32.7° Assenti 12.4 SO max 10.3 Libeccio 55 % 1014 hPa 13 cielo sereno +31° perc. +33.9° Assenti 16.9 SO max 15.2 Libeccio 56 % 1013 hPa 16 cielo sereno +30.3° perc. +33.6° Assenti 10.3 SO max 10.4 Libeccio 61 % 1013 hPa 19 cielo sereno +28.5° perc. +31.9° Assenti 8.9 O max 12.5 Ponente 72 % 1014 hPa 22 cielo sereno +28.2° perc. +31° Assenti 6.3 O max 7.1 Ponente 70 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 19:51

