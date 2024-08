Meteo Modena, le previsioni per domani venerdì 30 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 30 Agosto a Modena indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con cielo sereno per gran parte della giornata.

Durante la mattina, le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che raggiungeranno i 31°C intorno alle ore 09:00. La percezione termica sarà leggermente inferiore, ma comunque si attesterà intorno ai 30,8°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di circa 6,2km/h, con raffiche leggere.

Nel pomeriggio, il termometro salirà ulteriormente, con punte di 36°C intorno alle ore 13:00 e 14:00. La percezione termica sarà leggermente inferiore, attestandosi intorno ai 34,6-34,7°C. Il vento sarà sempre proveniente da Nord Est, con intensità variabile tra i 4km/h e i 6,5km/h.

In serata, le temperature caleranno leggermente, ma si manterranno comunque elevate, con valori intorno ai 26-28°C. Il vento cambierà direzione, provenendo da Sud – Sud Est con una velocità che potrà raggiungere i 15,2km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 30 Agosto a Modena confermano una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Modena nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 30 Agosto a Modena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.4° perc. +24.3° Assenti 6.7 O max 8.7 Ponente 51 % 1016 hPa 3 cielo sereno +23.1° perc. +23° Assenti 5.3 O max 7 Ponente 57 % 1016 hPa 6 cielo sereno +24.5° perc. +24.4° Assenti 6.7 O max 10.8 Ponente 55 % 1017 hPa 9 cielo sereno +31° perc. +30.8° Assenti 6.2 NO max 5.7 Maestrale 39 % 1017 hPa 12 cielo sereno +35.4° perc. +34.5° Assenti 5.1 NE max 4.2 Grecale 26 % 1015 hPa 15 cielo sereno +35.7° perc. +34.3° Assenti 7.7 ENE max 4.9 Grecale 23 % 1014 hPa 18 cielo sereno +30° perc. +29° Assenti 8 ESE max 9.7 Scirocco 34 % 1014 hPa 21 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 6.8 SSO max 8.9 Libeccio 45 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 19:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.