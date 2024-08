Previsioni Meteo Barcellona Pozzo di Gotto: tutti i dettagli per domani martedì 20 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Barcellona Pozzo di Gotto per Martedì 20 Agosto mostrano una giornata con variazioni climatiche significative. La mattina inizierà con piogge leggere che si protrarranno fino al primo pomeriggio, con un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà e le precipitazioni diminuiranno, lasciando spazio a poche nuvole. La sera e la notte saranno caratterizzate da condizioni meteorologiche stabili, con poche nuvole e una leggera brezza proveniente dall’Ovest – Nord Ovest.

Durante la mattina, le temperature si manterranno intorno ai +26-27°C, con una percezione di calore leggermente superiore. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche leggere. L’umidità si attesterà intorno al 60-70% e la pressione atmosferica intorno ai 1010hPa.

Nel pomeriggio, le temperature massime raggiungeranno i +27-28°C, con una percezione di calore più elevata rispetto alla mattina. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche vivaci dall’Ovest – Nord Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 60% e la pressione atmosferica intorno ai 1010hPa.

In serata e durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai +24-25°C, con una leggera diminuzione della percezione di calore. Il vento sarà moderato proveniente dall’Ovest – Nord Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 70% e la pressione atmosferica intorno ai 1012hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 20 Agosto a Barcellona Pozzo di Gotto indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, con un passaggio da piogge leggere a poche nuvole e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini.

Tutti i dati meteo di Martedì 20 Agosto a Barcellona Pozzo di Gotto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.5° perc. +24.9° prob. 22 % 6.6 O max 6.8 Ponente 72 % 1009 hPa 4 pioggia leggera +24° perc. +24.4° 0.28 mm 6 NO max 6.6 Maestrale 73 % 1008 hPa 7 pioggia leggera +25.6° perc. +25.8° 0.12 mm 8.2 NO max 10 Maestrale 63 % 1009 hPa 10 pioggia leggera +27° perc. +28° 0.12 mm 10.5 NO max 11 Maestrale 58 % 1010 hPa 13 pioggia leggera +26.9° perc. +28.1° 0.45 mm 11.7 NO max 15.7 Maestrale 62 % 1010 hPa 16 poche nuvole +27° perc. +28.3° prob. 28 % 18.8 ONO max 26.3 Maestrale 63 % 1010 hPa 19 poche nuvole +25° perc. +25.5° prob. 5 % 17.7 ONO max 21.5 Maestrale 75 % 1011 hPa 22 poche nuvole +24.8° perc. +25.2° Assenti 15.5 ONO max 18.2 Maestrale 74 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 19:42

