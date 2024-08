Previsioni Meteo Gela: tutti i dettagli per domani sabato 24 agosto

MeteoWeb

Sabato 24 Agosto a Gela si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole sparse. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 28-29°C durante il giorno, mentre le minime notturne si manterranno intorno ai 25-26°C. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche occasionali, provenienti prevalentemente da direzione Ovest – Sud Ovest.

Nel dettaglio, la mattinata sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in lieve aumento, con una percezione di caldo che si farà sentire già dalle prime ore del giorno. Nel pomeriggio, il sole splenderà alto nel cielo, con temperature che raggiungeranno il picco massimo. Verso sera, è prevista una leggera copertura nuvolosa, ma senza rischio di precipitazioni significative.

Le condizioni di umidità si manterranno intorno al 70-75% durante l’intera giornata, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1015-1017hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Gela, possiamo affermare che il bel tempo e le temperature gradevoli caratterizzeranno anche la giornata di Domenica 25 Agosto e Lunedì 26 Agosto, con poche variazioni rispetto alla situazione di Sabato. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Sabato 24 Agosto a Gela

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 3.6 NNO max 3.7 Maestrale 73 % 1016 hPa 4 cielo sereno +25.6° perc. +26.1° Assenti 5.5 NE max 5.6 Grecale 71 % 1015 hPa 7 cielo sereno +27.2° perc. +28.6° prob. 1 % 3.7 SSE max 3.7 Scirocco 62 % 1017 hPa 10 cielo sereno +28.5° perc. +30.3° prob. 1 % 11.7 SO max 10.8 Libeccio 60 % 1017 hPa 13 cielo sereno +28.7° perc. +31.2° prob. 4 % 18.3 SO max 17.8 Libeccio 65 % 1016 hPa 16 cielo sereno +27.6° perc. +29.8° prob. 4 % 12.4 OSO max 14.1 Libeccio 69 % 1015 hPa 19 nubi sparse +27.1° perc. +29.1° prob. 13 % 8.2 OSO max 9.4 Libeccio 71 % 1016 hPa 22 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° prob. 8 % 4.8 O max 6 Ponente 75 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 19:39

