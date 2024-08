Previsioni Meteo Gravina di Catania: tutti i dettagli per domani giovedì 15 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 15 Agosto a Gravina di Catania promettono una giornata all’insegna del bel tempo e delle temperature estive. La copertura nuvolosa sarà assente per l’intera giornata, con un cielo sereno che accompagnerà i residenti e i visitatori della città.

Durante la notte, le temperature si manterranno piacevoli, con valori intorno ai 27°C. Il vento soffierà leggero da Ovest – Nord Ovest a una velocità di circa 7km/h.

Al mattino, il termometro inizierà a salire, con temperature che raggiungeranno i 33°C nelle ore centrali della mattinata. Il vento sarà quasi assente, con una leggera brezza che potrà essere avvertita soprattutto verso Sud Est.

Nel pomeriggio, le temperature massime si attesteranno intorno ai 34°C, con un lieve aumento della velocità del vento che potrà arrivare fino a 15,9km/h proveniente da Est – Sud Est.

In serata, le temperature caleranno leggermente, ma si manterranno piacevoli, con valori intorno ai 28°C. Il vento continuerà a soffiare in modo leggero, provenendo principalmente da Nord – Nord Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Gravina di Catania per Giovedì 15 Agosto indicano una giornata di sole e caldo, con temperature estive e vento leggero. Per i prossimi giorni, ci si aspetta un mantenimento delle condizioni di bel tempo e temperature elevate, ideali per godersi al meglio l’estate in Sicilia.

Tutti i dati meteo di Giovedì 15 Agosto a Gravina di Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +27.3° perc. +27.4° Assenti 6.8 NO max 11.6 Maestrale 46 % 1012 hPa 4 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 3.5 NNO max 5.2 Maestrale 45 % 1013 hPa 7 cielo sereno +30.4° perc. +29.4° Assenti 1.4 SSO max 4 Libeccio 33 % 1014 hPa 10 cielo sereno +33.8° perc. +32.4° Assenti 9.2 ESE max 9.8 Scirocco 26 % 1014 hPa 13 cielo sereno +33.5° perc. +32.6° Assenti 15.9 ESE max 15.2 Scirocco 30 % 1013 hPa 16 cielo sereno +31.6° perc. +31.4° Assenti 13.8 E max 15.8 Levante 38 % 1013 hPa 19 cielo sereno +28.9° perc. +29.2° Assenti 1.8 NNE max 5.4 Grecale 47 % 1015 hPa 22 cielo sereno +27.8° perc. +28° Assenti 1.9 NNO max 3.6 Maestrale 46 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 19:48

