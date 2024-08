Previsioni Meteo Mazara del Vallo: il bollettino per il weekend 2 – 4 Agosto

MeteoWeb

Condizioni meteo a Mazara del Vallo: fine settimana all’insegna del bel tempo. Venerdì cielo sereno, temperature fino a +30°C. Sabato e Domenica previste nubi sparse, ma senza precipitazioni. Temperature gradevoli attorno ai +25-26°C. Brezze leggere da Sud – Sud Ovest e Nord Ovest renderanno il clima piacevole per attività all’aperto. Momento ideale per godersi il weekend in tranquillità.

Venerdì 2 Agosto

Notte

Durante la notte a Mazara del Vallo, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C, con una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Est a una velocità di 9 km/h. L’umidità sarà del 71% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno e una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +30°C, con una percezione di caldo di +32°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a una velocità di 16 km/h. L’umidità si attesterà al 53%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il meteo a Mazara del Vallo sarà sempre sereno, senza nuvole nel cielo. Le temperature massime raggiungeranno i +30°C, con una percezione di caldo di +32°C. Il vento sarà moderato, proveniente da Sud Ovest a una velocità di 15 km/h. L’umidità si manterrà al 55%.

Sera

In serata, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +27°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a una velocità di 6 km/h. L’umidità aumenterà al 64%.

Sabato 3 Agosto

Notte

Durante la notte tra Venerdì e Sabato, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26°C. Il vento soffierà da Sud a una velocità di 5 km/h.

Mattina

Sabato mattina, il meteo prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 6%. Le temperature saranno intorno ai +26°C, con una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Est a una velocità di 8 km/h.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, si avranno poche nuvole nel cielo con una copertura del 15%. Le temperature saliranno fino a +26°C, con una brezza leggera da Est – Sud Est a 10 km/h.

Sera

In serata, le nubi sparse copriranno il cielo al 18%. Le temperature si manterranno intorno ai +27°C, con una brezza proveniente da Sud Est a una velocità di 16 km/h.

Domenica 4 Agosto

Notte

Durante la notte tra Sabato e Domenica, il meteo prevede cielo sereno con una copertura nuvolosa al 6%. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C, con una brezza proveniente da Nord Ovest a una velocità di 18 km/h.

Mattina

Domenica mattina, si avranno nubi sparse con una copertura del 32%. Le temperature saranno stabili intorno ai +25°C, con una brezza da Nord Ovest a una velocità di 17 km/h.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il meteo prevede nubi sparse con una copertura del 42%. Le temperature saliranno fino a +25°C, con una brezza da Nord Ovest a una velocità di 18 km/h.

Sera

In serata, le nubi sparse copriranno il cielo al 49%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26°C, con una brezza da Nord Ovest a una velocità di 16 km/h.

Conclusioni

Il fine settimana a Mazara del Vallo si prospetta all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli. Le brezze leggere accompagneranno le giornate, garantendo un clima piacevole per godersi le attività all’aperto. Sia Sabato che Domenica avranno una leggera presenza di nuvole, ma senza rischio di precipitazioni. È il momento ideale per trascorrere del tempo all’aria aperta e godersi il weekend in tranquillità.

