Previsioni Meteo Milazzo: tutti i dettagli per domani sabato 24 agosto

Sabato 24 Agosto a Milazzo si prevedono condizioni meteo abbastanza stabili, con cielo parzialmente nuvoloso durante la giornata. Le temperature si manterranno piuttosto costanti, con valori massimi intorno ai 27-28°C. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche occasionali.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con cielo coperto e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature oscilleranno tra i 26,7°C e i 27,2°C, con una percezione di calore leggermente superiore. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a una velocità di circa 5-6km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si libererà dalle nuvole, lasciando spazio a un bel sole. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 27,9-28°C, con una percezione di calore di circa 30°C. Il vento sarà leggero, proveniente da direzioni variabili.

La sera vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con valori intorno al 50%. Le temperature si manterranno stabili, attorno ai 27°C, con una leggera brezza che soffierà da Ovest.

In generale, le previsioni meteo per Milazzo per Sabato 24 Agosto indicano una giornata senza particolari criticità dal punto di vista meteorologico. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti meteo nelle prossime ore per eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +26.7° perc. +26.7° Assenti 3.5 SO max 2.8 Libeccio 77 % 1016 hPa 4 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° Assenti 1 N max 4.5 Tramontana 77 % 1016 hPa 7 cielo coperto +27° perc. +29.2° Assenti 3.8 NO max 3.8 Maestrale 73 % 1017 hPa 10 cielo coperto +26.9° perc. +29.2° Assenti 12 NNE max 11.2 Grecale 75 % 1017 hPa 13 cielo sereno +27.7° perc. +30° prob. 16 % 12 N max 10.8 Tramontana 69 % 1016 hPa 16 poche nuvole +27.7° perc. +29.9° prob. 8 % 9.9 NE max 9.5 Grecale 69 % 1016 hPa 19 nubi sparse +27.4° perc. +29.8° Assenti 3.3 NNE max 6.9 Grecale 73 % 1017 hPa 22 nubi sparse +26.8° perc. +28.8° Assenti 5.1 SO max 4.7 Libeccio 75 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 19:36

