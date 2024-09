Meteo Barcellona Pozzo di Gotto, le previsioni per domani martedì 3 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Barcellona Pozzo di Gotto per Martedì 3 Settembre prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%, temperature comprese tra i +25,8°C e i +29,7°C, e venti leggeri provenienti da diverse direzioni. Nel pomeriggio, la situazione non cambierà molto, con cielo nuvoloso, temperature che si manterranno intorno ai +28°C, e venti che potrebbero aumentare leggermente di intensità.

Durante la sera, è prevista la possibilità di piogge leggere, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 63-75%. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C, con venti che soffieranno principalmente da sud e sud-est. Le precipitazioni potrebbero essere di circa 0.15-0.35mm.

In generale, la giornata di Martedì 3 Settembre a Barcellona Pozzo di Gotto si presenterà con un cielo prevalentemente coperto, con possibili piogge leggere durante la sera. Le temperature saranno abbastanza miti, con valori che si manterranno intorno ai +25-29°C.

Per i prossimi giorni, è consigliabile tenere d’occhio le previsioni del tempo, in quanto potrebbero verificarsi variazioni nelle condizioni meteorologiche. Consultare fonti ufficiali per aggiornamenti in tempo reale sulle previsioni meteo a Barcellona Pozzo di Gotto.

Tutti i dati meteo di Martedì 3 Settembre a Barcellona Pozzo di Gotto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +25.8° perc. +26.3° Assenti 8.4 SO max 8.1 Libeccio 71 % 1014 hPa 4 cielo coperto +25.7° perc. +26.1° Assenti 1.4 SO max 2.6 Libeccio 66 % 1014 hPa 7 cielo coperto +27.5° perc. +28.8° prob. 7 % 1.2 ONO max 2.7 Maestrale 60 % 1016 hPa 10 cielo coperto +27.7° perc. +29.1° prob. 8 % 8.7 ENE max 8.3 Grecale 61 % 1016 hPa 13 pioggia leggera +28.8° perc. +30.5° 0.14 mm 19 NE max 19.1 Grecale 59 % 1015 hPa 16 cielo coperto +28.4° perc. +30° prob. 12 % 9 ENE max 9.6 Grecale 60 % 1015 hPa 19 pioggia leggera +26.3° perc. +26.3° 0.11 mm 8.1 SSE max 9.2 Scirocco 72 % 1016 hPa 22 pioggia leggera +25.1° perc. +25.5° 0.14 mm 9.4 S max 10 Ostro 73 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 19:21

