Previsioni Meteo Alessandria: tutti i dettagli per domani venerdì 13 settembre

Le previsioni meteo per Alessandria di Venerdì 13 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà minima, permettendo al sole di dominare il cielo. Le temperature si attesteranno tra i 10°C e i 20°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. L’umidità si manterrà su livelli moderati, contribuendo a un comfort climatico piuttosto elevato.

Nella notte, le temperature scenderanno fino a +9°C, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa ridotta al 7%. La velocità del vento sarà leggera, attorno ai 6 km/h, proveniente da nord-nord ovest. L’umidità rimarrà alta, intorno al 92%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1008 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 17°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa si manterrà al 2%, e il vento sarà sempre leggero, con velocità che varierà tra i 4 e i 10 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo fino al 44%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno i 20°C. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa pari a 0%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che non supererà i 6 km/h. L’umidità continuerà a scendere, raggiungendo il 36%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, passando al 46%, ma senza alcuna previsione di precipitazioni. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori attorno ai 5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 62%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo i 1016 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Alessandria nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e condizioni di cielo sereno. Anche se ci saranno lievi variazioni nella copertura nuvolosa, non si prevedono eventi meteorologici significativi. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima piacevole e di un’ottima visibilità.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Alessandria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +9.4° perc. +8.7° Assenti 6.6 NNO max 9.7 Maestrale 92 % 1008 hPa 5 cielo sereno +8.8° perc. +8.3° Assenti 5 NO max 5.6 Maestrale 87 % 1009 hPa 8 cielo sereno +13.4° perc. +12.4° Assenti 4.8 NNO max 7.9 Maestrale 61 % 1010 hPa 11 cielo sereno +17.7° perc. +16.6° Assenti 10.8 NNE max 17.4 Grecale 44 % 1011 hPa 14 cielo sereno +20° perc. +19.1° Assenti 4.3 NE max 12.8 Grecale 37 % 1010 hPa 17 cielo sereno +17.2° perc. +16.3° Assenti 5.4 NNO max 6.5 Maestrale 53 % 1012 hPa 20 nubi sparse +13.2° perc. +12.1° Assenti 6.5 NO max 7.8 Maestrale 61 % 1015 hPa 23 nubi sparse +10.8° perc. +9.5° Assenti 4.4 O max 5 Ponente 58 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 19:35

