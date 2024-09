Previsioni Meteo Catanzaro: il bollettino per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Catanzaro di Mercoledì 18 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni meteorologiche. La notte inizierà con un cielo prevalentemente coperto, ma si prevede un miglioramento nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel pomeriggio a causa di qualche pioggia leggera prevista. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 15 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto con una copertura nuvolosa del 87% e temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La probabilità di precipitazioni sarà del 58%, ma non si registreranno eventi significativi. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà e, dalle 01:00 in poi, si passerà a condizioni di cielo sereno.

La mattina si aprirà con un cielo sereno e temperature in aumento, che raggiungeranno i 24°C intorno alle 10:00. La ventilazione sarà leggera, con velocità che varieranno tra i 5 e i 8 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attestandosi intorno al 5%. Le condizioni di nubi sparse si presenteranno tra le 09:00 e le 12:00, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 13:00. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 22°C alle 16:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 91% e la probabilità di pioggia salirà fino al 60%. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 0.12 mm.

La sera porterà un miglioramento, con il cielo che tornerà a essere sereno. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 17°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. La probabilità di pioggia scenderà ulteriormente, attestandosi intorno al 5%.

In conclusione, le previsioni meteo per Catanzaro nei prossimi giorni mostrano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Giovedì e Venerdì si prevede un cielo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, soprattutto nel fine settimana, quando potrebbero verificarsi nuove perturbazioni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Catanzaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17° perc. +16.8° prob. 58 % 10.2 NO max 12.1 Maestrale 78 % 1013 hPa 3 cielo sereno +16.6° perc. +16.4° prob. 9 % 8.3 NO max 9.5 Maestrale 80 % 1013 hPa 6 cielo sereno +18.8° perc. +18.7° prob. 5 % 5.2 NO max 6.8 Maestrale 73 % 1014 hPa 9 nubi sparse +23.2° perc. +23° prob. 16 % 4.6 SSE max 8.2 Scirocco 55 % 1015 hPa 12 nubi sparse +24.6° perc. +24.5° prob. 22 % 8.4 SSO max 15 Libeccio 51 % 1014 hPa 15 nubi sparse +23.5° perc. +23.3° prob. 47 % 6.1 OSO max 12.8 Libeccio 52 % 1014 hPa 18 nubi sparse +18.3° perc. +18.2° prob. 37 % 6.4 ONO max 8.2 Maestrale 76 % 1015 hPa 21 cielo sereno +17.6° perc. +17.3° prob. 11 % 9.9 NO max 11.5 Maestrale 75 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 18:52

