Previsioni Meteo Enna: il bollettino per domani martedì 24 settembre

Le previsioni meteo per Martedì 24 Settembre a Enna indicano una giornata caratterizzata da un miglioramento delle condizioni atmosferiche rispetto alla notte precedente. Durante le prime ore, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, ma nel corso della mattina si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole, con l’arrivo di ampie schiarite. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una massima che raggiungerà i 25,4°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potrebbero toccare i 12,3 km/h.

Nella notte, le condizioni meteorologiche saranno stabili, con cielo coperto e temperature che scenderanno fino a 15,9°C. L’umidità si attesterà intorno al 80%, creando una sensazione di freschezza. La mattina inizierà con un cielo coperto, ma già dalle 07:00 si noteranno le prime schiarite, con temperature che saliranno rapidamente fino a 20,2°C entro le 08:00. Durante le ore centrali della giornata, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, favorendo un aumento della temperatura fino a raggiungere i 24,8°C alle 12:00.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo prevalentemente sereno, con qualche nube sparsa che non influenzerà significativamente le temperature. Le massime si stabiliranno attorno ai 25,4°C tra le 13:00 e le 14:00, mentre le condizioni di umidità si manterranno intorno al 34-36%. La ventilazione sarà leggera, con venti provenienti principalmente da Ovest e Nord Ovest, che contribuiranno a rendere l’atmosfera piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17,4°C entro le 23:00. Il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che aumenterà nuovamente, raggiungendo il 80%. Le condizioni di calma atmosferica continueranno, con venti leggeri che non creeranno disagi.

In conclusione, le previsioni meteo per Enna nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità e bel tempo, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Domani, si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre dopodomani potrebbero verificarsi lievi variazioni, ma senza significative perturbazioni. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere delle bellezze del territorio ennese.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.4° perc. +17.1° prob. 1 % 4 O max 4 Ponente 75 % 1015 hPa 4 cielo coperto +16° perc. +15.8° prob. 3 % 1.8 ONO max 2.1 Maestrale 80 % 1015 hPa 7 poche nuvole +18.6° perc. +18.2° Assenti 2.7 ONO max 3 Maestrale 68 % 1016 hPa 10 poche nuvole +22.9° perc. +22.5° Assenti 6.4 ONO max 7.7 Maestrale 48 % 1016 hPa 13 poche nuvole +25.4° perc. +24.9° prob. 1 % 9.2 O max 11.5 Ponente 35 % 1015 hPa 16 poche nuvole +23.5° perc. +23° prob. 1 % 8.1 NO max 12.1 Maestrale 43 % 1015 hPa 19 cielo sereno +19° perc. +18.8° Assenti 6.4 NE max 7.7 Grecale 71 % 1017 hPa 22 cielo sereno +17.7° perc. +17.6° Assenti 4.6 ENE max 5.3 Grecale 77 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:52

