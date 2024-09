Previsioni Meteo Licata: il bollettino per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 22 Settembre a Licata indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da sporadiche precipitazioni. Durante la notte, le temperature si manterranno elevate, oscillando intorno ai 22°C, con una leggera brezza proveniente da sud-est. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà attorno all’81%.

Nella mattina, il meteo non subirà sostanziali variazioni. Le temperature si manterranno stabili, con valori che raggiungeranno i 24°C. Tuttavia, a partire dalle 10:00, si registreranno piogge leggere, con una probabilità di precipitazioni che aumenterà fino al 31%. La velocità del vento si attesterà intorno ai 15 km/h, mantenendo una direzione sud-sud-est.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a mostrare un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno sui 23°C. Le piogge leggere si presenteranno nuovamente, in particolare intorno alle 15:00, con un accumulo di circa 0.29 mm. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 71%, e il vento si farà più leggero, con intensità di circa 6 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 22°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con una probabilità di pioggia che si ridurrà al 5%. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, attorno all’80%, e il vento continuerà a soffiare da sud-est con una velocità di circa 10 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Licata nei prossimi giorni non mostrano segnali di cambiamento significativo. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge leggere anche nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le temperature si manterranno comunque gradevoli, rendendo la situazione meteorologica complessivamente accettabile per le attività all’aperto, a patto di essere pronti a eventuali brevi rovesci.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Licata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +22.7° perc. +23.2° prob. 10 % 12 SE max 14.4 Scirocco 80 % 1018 hPa 4 cielo coperto +22.2° perc. +22.6° prob. 15 % 12 E max 13.4 Levante 80 % 1018 hPa 7 cielo coperto +22.9° perc. +23.2° prob. 21 % 9.4 E max 10.5 Levante 75 % 1018 hPa 10 pioggia leggera +24.4° perc. +24.7° 0.12 mm 15.6 SSE max 16.2 Scirocco 69 % 1018 hPa 13 cielo coperto +23.9° perc. +24.3° prob. 34 % 9.2 SSE max 10.5 Scirocco 73 % 1017 hPa 16 cielo coperto +24° perc. +24.2° prob. 50 % 8 SE max 7.6 Scirocco 71 % 1016 hPa 19 cielo coperto +23° perc. +23.5° prob. 7 % 10.4 ESE max 11.7 Scirocco 80 % 1017 hPa 22 pioggia leggera +22.8° perc. +23.3° 0.11 mm 9.4 SE max 11.3 Scirocco 81 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:56

