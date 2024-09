Previsioni Meteo Licata: il bollettino per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a Licata si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di piogge leggere e un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 21°C e i 23,8°C, mentre la velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 33,8 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno al 66-72%, contribuendo a una sensazione di maggiore umidità nell’aria.

Nella notte, le condizioni iniziali presenteranno nubi sparse con una temperatura di circa 21,4°C. Tuttavia, nel corso delle ore, il cielo si coprirà completamente, portando a piogge leggere che continueranno fino all’alba. La probabilità di precipitazioni si attesterà attorno al 19%, con una leggera intensità della pioggia.

Durante la mattina, le previsioni meteo indicano un proseguimento delle piogge leggere, con temperature che saliranno fino a 23,8°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 98%, e il vento soffierà da sud-ovest con intensità moderata, intorno ai 27,9 km/h. Le precipitazioni si intensificheranno leggermente, con valori che potranno arrivare fino a 1,05 mm di pioggia.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno simili, con piogge leggere che continueranno a cadere. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23,6°C, mentre il cielo rimarrà coperto. La velocità del vento diminuirà, ma le raffiche potranno comunque raggiungere i 31,2 km/h. La probabilità di pioggia si manterrà alta, con valori di umidità che continueranno a oscillare intorno al 65-67%.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto e le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 22,3°C. Le precipitazioni si fermeranno, ma l’umidità rimarrà elevata. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, portando a condizioni di calma relativa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Licata nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Già da mercoledì, si prevede un parziale ritorno del sole, con temperature in aumento e una diminuzione della probabilità di pioggia. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.3° perc. +21.1° prob. 19 % 14.8 O max 20.1 Ponente 64 % 1010 hPa 4 pioggia leggera +21.1° perc. +21.2° 0.46 mm 17.6 OSO max 26.4 Libeccio 72 % 1010 hPa 7 pioggia leggera +22.5° perc. +22.6° 0.52 mm 23.5 SO max 29.1 Libeccio 67 % 1011 hPa 10 pioggia leggera +23° perc. +23.2° 0.81 mm 27.9 SO max 33.8 Libeccio 69 % 1011 hPa 13 pioggia leggera +23.6° perc. +23.8° 0.25 mm 25.5 SO max 31.2 Libeccio 67 % 1011 hPa 16 cielo coperto +23.7° perc. +23.7° prob. 59 % 13.4 OSO max 18.5 Libeccio 62 % 1011 hPa 19 cielo coperto +23.1° perc. +23.1° prob. 13 % 5.7 ONO max 8.1 Maestrale 64 % 1012 hPa 22 cielo coperto +22.5° perc. +22.6° prob. 18 % 2.1 O max 3 Ponente 66 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 19:04

