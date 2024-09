Previsioni Meteo Licata: il bollettino per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Licata di Sabato 28 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene al mattino, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 23,6°C e i 28,2°C, mentre i venti soffieranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 34,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 72% in serata, rendendo l’aria leggermente più pesante.

Nella notte, Licata si presenterà con un cielo sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 24°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 6%, e i venti soffieranno da Ovest-Nord Ovest a una velocità di circa 5 km/h. L’umidità sarà al 79%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1014 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 28°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, al 1%, e i venti aumenteranno di intensità, raggiungendo i 29,4 km/h. L’umidità scenderà gradualmente, attestandosi al 58%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento delle condizioni meteo. Il cielo diventerà parzialmente nuvoloso, con nubi sparse che porteranno la copertura nuvolosa fino al 68%. Le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori intorno ai 25,5°C alle 17:00. I venti continueranno a soffiare con vigore, raggiungendo i 32,1 km/h e creando un effetto di vento fresco. L’umidità aumenterà, arrivando al 69%.

In sera, il cielo si presenterà più coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. Le temperature scenderanno ulteriormente, stabilizzandosi intorno ai 24°C. I venti si attenueranno leggermente, ma rimarranno comunque tesi, con velocità di circa 24,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, al 75%, mentre la pressione atmosferica salirà a 1015 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Licata nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con un possibile aumento delle nubi e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni meteo, specialmente nel fine settimana, quando le condizioni potrebbero cambiare rapidamente.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24° perc. +24.4° Assenti 6.7 ONO max 6.9 Maestrale 78 % 1013 hPa 4 cielo sereno +23.6° perc. +24° Assenti 10.1 ONO max 11.9 Maestrale 79 % 1013 hPa 7 cielo sereno +24.9° perc. +25.4° Assenti 9.9 ONO max 13.2 Maestrale 73 % 1014 hPa 10 cielo sereno +27.5° perc. +28.9° Assenti 21.3 O max 25.3 Ponente 61 % 1014 hPa 13 nubi sparse +28.2° perc. +29.2° Assenti 32.1 O max 38.6 Ponente 56 % 1013 hPa 16 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° Assenti 32.8 ONO max 39.3 Maestrale 65 % 1014 hPa 19 cielo coperto +24.7° perc. +25.2° Assenti 24.3 ONO max 34.2 Maestrale 75 % 1015 hPa 22 nubi sparse +24° perc. +24.4° Assenti 16.8 NNO max 27.2 Maestrale 72 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:47

