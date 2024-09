Previsioni Meteo Parma: tutti i dettagli per la prossima settimana 9 – 12 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Parma indicano piogge moderate all’inizio della settimana, seguite da un miglioramento con cielo sereno nei giorni successivi. Tuttavia, Giovedì si prevede un aumento delle precipitazioni con cielo nuvoloso per gran parte della giornata. Le temperature varieranno dai +18,2°C ai +27°C, con venti leggeri a moderati provenienti da diverse direzioni. L’umidità oscillerà tra il 46% e il 92%, mentre la pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1000hPa. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni per eventuali cambiamenti improvvisi.

Lunedì 9 Settembre

Notte

Durante la notte a Parma, nubi sparse copriranno il cielo con una probabilità di 84% e la temperatura si attesterà intorno ai +19,2°C, con una percezione di +19,6°C. Il vento soffierà a 7,3km/h proveniente da Sud – Sud Ovest, con raffiche fino a 8,9km/h. L’umidità sarà del 92% e la pressione atmosferica raggiungerà i 1004hPa.

Mattina

La mattina si prevede pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 48%. Le temperature saranno di circa +21,4°C, con una percezione di +21,7°C. Il vento soffierà a 14,5km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 21,6km/h. Le precipitazioni potrebbero raggiungere 1.44mm e l’umidità sarà del 81%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo si schiarirà, diventando cielo sereno con una copertura nuvolosa dell’10%. Le temperature saliranno fino a +25,8°C, con una percezione di +25,8°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 14km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità scenderà al 51% e la pressione atmosferica sarà di 1002hPa.

Sera

In serata il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +19,4°C, con una percezione di +19,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,9km/h proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità sarà del 77% e la pressione atmosferica raggiungerà i 1007hPa.

Martedì 10 Settembre

Notte

Durante la notte a Parma, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 2% e la temperatura si aggirerà intorno ai +18,2°C, con una percezione di +18,2°C. Il vento soffierà a 5,1km/h proveniente da Est – Sud Est, con raffiche fino a 7,6km/h. L’umidità sarà dell’83% e la pressione atmosferica sarà di 1008hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 16%. Le temperature saranno di circa +19,4°C, con una percezione di +19,5°C. Il vento soffierà a 5,5km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche fino a 6km/h. L’umidità sarà del 78%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo si manterrà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 15%. Le temperature saliranno fino a +22,3°C, con una percezione di +22,3°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8,9km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità scenderà al 66%.

Sera

In serata il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa dello 6%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20,6°C, con una percezione di +20,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2,9km/h proveniente da Est – Sud Est. L’umidità sarà del 68% e la pressione atmosferica raggiungerà i 1010hPa.

Mercoledì 11 Settembre

Notte

Durante la notte a Parma, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 7% e la temperatura si aggirerà intorno ai +18,2°C, con una percezione di +18,1°C. Il vento soffierà a 2,4km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 4,9km/h. L’umidità sarà del 78% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saranno di circa +19,6°C, con una percezione di +19,5°C. Il vento soffierà a 4,1km/h proveniente da Est, con raffiche fino a 5,8km/h. L’umidità sarà del 72%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a +27°C, con una percezione di +27,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8km/h proveniente da Est – Nord Est. L’umidità scenderà al 46%.

Sera

In serata il cielo si coprirà leggermente, con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 32%. Le temperature si attesteranno intorno ai +26,1°C, con una percezione di +26,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,7km/h proveniente da Nord. L’umidità sarà del 50% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Giovedì 12 Settembre

Notte

Durante la notte a Parma, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100% e la temperatura si aggirerà intorno ai +18,3°C, con una percezione di +18,4°C. Il vento soffierà a 3,6km/h proveniente da Sud, con raffiche fino a 6km/h. L’umidità sarà dell’83% e la pressione atmosferica sarà di 1005hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saranno di circa +20,3°C, con una percezione di +20,3°C. Il vento soffierà a 10,6km/h proveniente da Sud Est, con raffiche fino a 15,2km/h. L’umidità sarà del 74%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,5°C, con una percezione di +19,4°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 8km/h proveniente da Sud Ovest. L’umidità sarà del 76% e la pressione atmosferica sarà di 1006hPa.

Sera

In serata il cielo sarà ancora coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +18,5°C, con una percezione di +18,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,5km/h proveniente da Sud Ovest. L’umidità sarà dell’83% e la pressione atmosferica raggiungerà i 1005hPa.

Conclusioni

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Parma indicano un inizio settimana con piogge moderate il Lunedì, seguite da una progressiva schiarita nelle giornate di Martedì e Mercoledì. Tuttavia, Giovedì si prevede un aumento delle precipitazioni con cielo nuvoloso per gran parte della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate per eventuali cambiamenti repentini delle condizioni meteorologiche.

