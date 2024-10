Meteo Fiumicino, le previsioni per domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Fiumicino indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e schiarite, con temperature gradevoli e una leggera brezza. Durante la giornata, si osserverà un aumento della copertura nuvolosa, specialmente nelle ore serali, ma senza particolari fenomeni di maltempo previsti.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19,3°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 90%. Il vento sarà debole, proveniente da sud, con velocità di circa 5,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 65%, creando un’atmosfera piuttosto umida ma non sgradevole.

Durante la mattina, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con temperature che saliranno fino a 18,8°C alle 12:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 44%, mentre la brezza leggera proveniente da ovest-sudovest avrà una velocità di circa 8,6 km/h. L’umidità rimarrà intorno al 54%, rendendo la mattinata fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 19,5°C alle 14:00, con una copertura nuvolosa che varierà tra il 11% e il 41%. Il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità che varierà tra 9,9 km/h e 10,3 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 61%.

La sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà cielo coperto intorno alle 19:00. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 19,2°C, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 65%. Il vento sarà sempre debole, con velocità che non supererà i 6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fiumicino nei prossimi giorni suggeriscono un proseguimento di condizioni simili, con temperature gradevoli e una variabilità nuvolosa. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo possibile godere di attività all’aperto. Tuttavia, si consiglia di tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché la situazione meteorologica può variare.

V (km/h) Umidità Pressione 11 nubi sparse +18.4° perc. +17.7° Assenti 5.6 OSO max 5.5 Libeccio 53 % 1014 hPa 14 poche nuvole +19.5° perc. +19.1° Assenti 10.3 OSO max 10.3 Libeccio 59 % 1014 hPa 17 nubi sparse +19.1° perc. +18.7° Assenti 4.5 OSO max 5.8 Libeccio 62 % 1014 hPa 20 nubi sparse +19.2° perc. +18.8° Assenti 4.6 SO max 6.2 Libeccio 65 % 1015 hPa 23 cielo coperto +19.3° perc. +19° Assenti 5.3 S max 6.8 Ostro 65 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:37

