Meteo Gela, le previsioni per domani venerdì 18 ottobre

Le previsioni meteo per Gela di Venerdì 18 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la giornata, si registreranno precipitazioni di intensità variabile, accompagnate da un aumento della copertura nuvolosa. I venti si presenteranno moderati, contribuendo a un clima umido e fresco.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 20,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 50%, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. L’umidità sarà elevata, raggiungendo il 84%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1020 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà completamente, portando a una temperatura di circa 22,5°C. Le previsioni del tempo segnaleranno una copertura nuvolosa al 100% e l’assenza di precipitazioni fino a metà mattina. Tuttavia, già a partire dalle 12:00, si assisterà a pioggia leggera, con una temperatura che scenderà leggermente a 23,7°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 16,6 km/h, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 74%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a deteriorarsi, con piogge che diventeranno moderate. La temperatura si attesterà attorno ai 21,8°C, mentre le precipitazioni raggiungeranno un’intensità di 1,26 mm. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e i venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno superare i 20 km/h. L’umidità salirà ulteriormente, toccando il 87%.

Con l’arrivo della sera, le piogge si intensificheranno ulteriormente, con temperature che si manterranno sui 20,7°C. Le previsioni meteo indicano che le precipitazioni continueranno a essere moderate, con accumuli significativi. La velocità del vento si attesterà attorno ai 17,6 km/h, e l’umidità rimarrà elevata, raggiungendo l’88%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gela nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare per chi ha in programma attività all’aperto. La situazione meteo potrebbe migliorare nei giorni successivi, ma per ora è opportuno prepararsi a un Venerdì caratterizzato da maltempo e umidità.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Gela

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +20.3° perc. +20.6° prob. 9 % 8.8 NE max 9.1 Grecale 83 % 1020 hPa 4 nubi sparse +20.4° perc. +20.7° Assenti 8.9 ENE max 9.6 Grecale 82 % 1019 hPa 7 cielo coperto +21.6° perc. +21.9° prob. 8 % 8.6 E max 10.3 Levante 81 % 1019 hPa 10 cielo coperto +23.7° perc. +24.1° Assenti 12 S max 13.8 Ostro 75 % 1019 hPa 13 pioggia leggera +23.6° perc. +23.9° 0.11 mm 20.1 SSE max 23.4 Scirocco 74 % 1017 hPa 16 pioggia leggera +21.5° perc. +22° 0.6 mm 13.4 SSE max 19.2 Scirocco 87 % 1016 hPa 19 pioggia moderata +20.7° perc. +21.1° 1.2 mm 17.6 SE max 24 Scirocco 88 % 1016 hPa 22 pioggia moderata +21.2° perc. +21.6° 1.59 mm 15.2 SSE max 24.2 Scirocco 84 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:18

