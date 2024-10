Meteo Milazzo, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Milazzo di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con qualche nuvola che potrebbe affacciarsi nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 20°C e i 21,5°C, mentre i venti saranno leggeri, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole.

Nella notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa sarà del 63%, con venti provenienti da Nord-Ovest a una velocità di circa 12,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 67%, garantendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento della temperatura fino a raggiungere i 21,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori inferiori al 5%. I venti continueranno a soffiare debolmente da Nord, rendendo l’aria particolarmente gradevole. L’umidità scenderà leggermente, mantenendosi comunque su livelli accettabili.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con qualche sporadica nuvola. Le temperature raggiungeranno il picco di 21,5°C alle 14:00, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 10%. Anche l’umidità si manterrà su valori confortevoli, attorno al 62%.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno nel cielo. Le temperature scenderanno gradualmente fino a stabilizzarsi attorno ai 20°C. I venti si faranno più leggeri, con velocità che non supereranno i 6 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 60%, garantendo una serata fresca ma non fredda.

In conclusione, le previsioni del tempo per Milazzo nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Non si prevedono precipitazioni significative, il che renderà possibile godere di attività all’aperto. Tuttavia, è sempre consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteorologiche possono variare.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Milazzo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +21° perc. +20.8° Assenti 13.3 NO max 16.4 Maestrale 67 % 1016 hPa 4 nubi sparse +20.6° perc. +20.4° Assenti 10 NNO max 12.5 Maestrale 65 % 1016 hPa 7 cielo sereno +20.8° perc. +20.6° Assenti 5.1 NO max 8.5 Maestrale 62 % 1018 hPa 10 cielo sereno +21.1° perc. +20.8° Assenti 5.9 NNO max 6.2 Maestrale 61 % 1018 hPa 13 cielo sereno +21.3° perc. +21.1° Assenti 10.1 N max 10.9 Tramontana 63 % 1017 hPa 16 poche nuvole +21.2° perc. +21° Assenti 9.1 N max 10.4 Tramontana 61 % 1018 hPa 19 nubi sparse +20.8° perc. +20.5° Assenti 3.9 N max 7.2 Tramontana 60 % 1019 hPa 22 nubi sparse +20.5° perc. +20.2° Assenti 1.4 N max 4.6 Tramontana 60 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:21

