Meteo Milazzo, le previsioni per domani sabato 5 ottobre

Le previsioni meteo per Milazzo di Sabato 5 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più stabile. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento, con l’arrivo di schiarite nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, mentre nel pomeriggio si prevede un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, ma senza piogge.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, Milazzo registrerà un cielo coperto con temperature che varieranno da 21°C a 19,9°C. La velocità del vento si manterrà tra i 8,4 km/h e i 10,5 km/h, proveniente principalmente da Ovest e Sud Ovest. L’umidità sarà piuttosto elevata, oscillando tra il 65% e il 72%.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo passerà da nubi sparse a poche nuvole, con temperature che raggiungeranno i 21,8°C alle 10:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 22,4 km/h alle 09:00, mentre l’umidità scenderà gradualmente fino al 61%.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. La velocità del vento si manterrà tra i 15 km/h e i 19,9 km/h, con un’intensità di brezza vivace. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che rimarrà bassa.

La sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che scenderanno fino a 20,1°C. La velocità del vento aumenterà ulteriormente, raggiungendo i 28,5 km/h alle 22:00. L’umidità si manterrà attorno al 61%, mentre la probabilità di pioggia rimarrà bassa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Milazzo indicano un Sabato con un inizio piovoso che si trasformerà in una giornata più stabile. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento generale delle condizioni meteo, con temperature che continueranno a mantenersi su valori miti e una diminuzione della probabilità di precipitazioni. Gli amanti del sole potranno approfittare di un clima più favorevole nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Milazzo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.8° perc. +20.7° prob. 7 % 8.4 OSO max 8 Libeccio 67 % 1013 hPa 4 nubi sparse +20° perc. +19.9° prob. 19 % 9.3 SO max 9.1 Libeccio 72 % 1012 hPa 7 pioggia leggera +20.9° perc. +20.9° 0.22 mm 13.2 O max 18 Ponente 68 % 1013 hPa 10 pioggia leggera +21.8° perc. +21.7° 0.11 mm 20.5 ONO max 23.2 Maestrale 64 % 1014 hPa 13 nubi sparse +21.5° perc. +21.3° prob. 8 % 19 NO max 19.7 Maestrale 59 % 1013 hPa 16 nubi sparse +21.2° perc. +21° Assenti 16.1 ONO max 19.9 Maestrale 60 % 1013 hPa 19 nubi sparse +21° perc. +20.7° prob. 11 % 22.2 O max 26.4 Ponente 62 % 1013 hPa 22 nubi sparse +20.6° perc. +20.4° prob. 4 % 28.5 O max 29.6 Ponente 61 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:31

