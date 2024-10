Previsioni Meteo Catania: il bollettino per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Catania di Sabato 19 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, mentre il vento si presenterà moderato, contribuendo a un aumento della sensazione di freschezza. La copertura nuvolosa sarà costante, con un’alta probabilità di precipitazioni, specialmente nelle ore centrali della giornata.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. La pioggia leggera potrebbe manifestarsi, con una probabilità di precipitazioni che si aggirerà attorno al 49%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da sud, con raffiche che raggiungeranno i 18 km/h.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo indicano un incremento delle precipitazioni, che si trasformeranno in pioggia moderata. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 22°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà elevata, intorno all’82%. Il vento continuerà a soffiare da sud-sud est, con intensità che potrà arrivare fino a 31 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. La pioggia moderata persisterà, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23°C. La probabilità di pioggia rimarrà alta, e l’intensità del vento potrebbe diminuire leggermente, ma si manterrà comunque su valori apprezzabili. L’umidità continuerà a essere elevata, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della sera, le previsioni meteo segnalano un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 18°C. Le piogge si intensificheranno, con possibilità di forti rovesci, specialmente nelle ore notturne. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento potrà raggiungere raffiche significative, rendendo l’atmosfera piuttosto ventosa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Catania nei prossimi giorni mostrano un quadro di instabilità che continuerà a influenzare la regione. Domani, si prevede un miglioramento temporaneo, ma le piogge potrebbero ripresentarsi nei giorni successivi. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo, specialmente per chi ha in programma attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.1° perc. +21.4° prob. 43 % 7.4 S max 15.4 Ostro 81 % 1015 hPa 4 pioggia leggera +20.6° perc. +21° 0.16 mm 11.6 SSE max 20.8 Scirocco 85 % 1014 hPa 7 pioggia moderata +21.6° perc. +22° 1.23 mm 18.1 SSE max 31.4 Scirocco 82 % 1014 hPa 10 pioggia moderata +22° perc. +22.3° 2.62 mm 20.8 SSE max 31.1 Scirocco 79 % 1014 hPa 13 pioggia moderata +23° perc. +23.3° 3.23 mm 20.5 SSE max 28.1 Scirocco 75 % 1012 hPa 16 pioggia moderata +22° perc. +22.3° 2.28 mm 17.6 SE max 23.1 Scirocco 81 % 1011 hPa 19 pioggia moderata +20.8° perc. +21.1° 1.95 mm 16.1 ESE max 23.7 Scirocco 83 % 1011 hPa 22 forte pioggia +17.8° perc. +18° 7.95 mm 21.4 N max 27.3 Tramontana 89 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:13

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.