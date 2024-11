Meteo Catanzaro, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Catanzaro di Giovedì 21 Novembre si presenteranno caratterizzate da condizioni di instabilità atmosferica, con una predominanza di nuvolosità e piogge leggere nelle prime ore della giornata. I dati indicano un calo delle temperature e una costante presenza di vento, che contribuirà a rendere l’atmosfera piuttosto fresca.

Durante la notte, si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa che raggiungerà l’81%. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,1°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente inferiore, a 14,8°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno arrivare fino a 54 km/h. Le precipitazioni previste saranno di circa 0,14 mm, con un’umidità che si manterrà attorno all’80%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si aggireranno tra 14,2°C e 15,8°C, con una temperatura percepita che non supererà i 15°C. Il vento continuerà a soffiare da Ovest-Nord Ovest, con velocità che varieranno tra 24 km/h e 27,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà elevata, oscillando tra il 61% e il 75%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno fino a 13,8°C. La velocità del vento si attenuerà, ma rimarrà comunque presente, con raffiche fino a 38,8 km/h. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo valori intorno al 70%. Non si prevedono precipitazioni, ma la sensazione di freddo sarà accentuata dalla presenza del vento.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 12,1°C. La velocità del vento continuerà a mantenersi su livelli moderati, con raffiche che potranno arrivare fino a 32 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, contribuendo a una sensazione di fresco.

In conclusione, le previsioni del tempo per Catanzaro nei prossimi giorni indicano un persistere di condizioni nuvolose e fresche, con temperature che si manterranno sotto i 15°C. Si prevede un miglioramento solo nei giorni successivi, quando le temperature potrebbero iniziare a risalire, portando a un clima più mite. Tuttavia, per il momento, è consigliabile prepararsi a giornate fresche e ventose, con la possibilità di occasionali piogge.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Catanzaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +14.6° perc. +14.4° 0.35 mm 25.3 O max 51.8 Ponente 85 % 1005 hPa 4 nubi sparse +14.7° perc. +14.3° prob. 72 % 28.9 ONO max 60 Maestrale 78 % 1005 hPa 7 cielo coperto +14.2° perc. +13.6° prob. 6 % 24.6 ONO max 57.3 Maestrale 73 % 1007 hPa 10 cielo coperto +15.7° perc. +15° prob. 7 % 27.5 ONO max 57.3 Maestrale 61 % 1009 hPa 13 cielo coperto +15.5° perc. +14.7° Assenti 24 ONO max 52.8 Maestrale 62 % 1008 hPa 16 cielo coperto +13.8° perc. +13.2° prob. 1 % 13.7 ONO max 30.3 Maestrale 72 % 1010 hPa 19 cielo coperto +12.8° perc. +12.2° prob. 20 % 14.6 O max 27.5 Ponente 81 % 1011 hPa 22 cielo coperto +12.1° perc. +11.5° prob. 12 % 11.9 O max 22.9 Ponente 82 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:34

