Previsioni Meteo Catanzaro: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

Le previsioni meteo per Catanzaro di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,5°C e una leggera probabilità di pioggia. Con l’arrivo della mattina, le condizioni non miglioreranno, poiché si prevede pioggia leggera, accompagnata da venti sostenuti provenienti da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 50,5 km/h. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 15°C.

Nel corso del pomeriggio, la situazione meteorologica continuerà a essere instabile, con piogge leggere che si protrarranno fino a sera. Le temperature si manterranno tra i 15°C e i 18°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, intorno all’80%. I venti si presenteranno moderati, con intensità che varierà da 30 km/h a 34 km/h. La probabilità di precipitazioni si attesterà attorno al 60%, rendendo necessaria una certa cautela per chi si troverà all’aperto.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà parzialmente, ma le temperature scenderanno nuovamente, raggiungendo i 13°C. Le nubi sparse potrebbero alternarsi a momenti di cielo coperto, con venti che continueranno a soffiare con intensità moderata. La probabilità di pioggia diminuirà, ma non sarà completamente assente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Catanzaro nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Sabato e Domenica si prevede un graduale aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni, con cieli più sereni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché l’instabilità atmosferica potrebbe ancora influenzare la situazione.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Catanzaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.2° perc. +12.8° prob. 25 % 9.6 OSO max 19.3 Libeccio 83 % 1009 hPa 4 cielo coperto +13.4° perc. +13.2° prob. 28 % 10.8 OSO max 28.2 Libeccio 88 % 1008 hPa 7 pioggia leggera +15.4° perc. +15.2° 0.19 mm 18.4 OSO max 46.1 Libeccio 83 % 1008 hPa 10 pioggia leggera +17.1° perc. +16.9° 0.31 mm 30 OSO max 60.8 Libeccio 78 % 1008 hPa 13 pioggia leggera +17.4° perc. +17.2° 0.22 mm 33.2 O max 66.9 Ponente 76 % 1006 hPa 16 pioggia leggera +15.9° perc. +15.8° 0.4 mm 33.4 O max 65.8 Ponente 85 % 1007 hPa 19 cielo coperto +14.6° perc. +14.1° prob. 18 % 23.5 ONO max 50.3 Maestrale 77 % 1010 hPa 22 nubi sparse +13.5° perc. +12.8° prob. 7 % 24 ONO max 50 Maestrale 70 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:34

