Previsioni Meteo Catanzaro: tutti i dettagli per domani lunedì 18 novembre

Le previsioni meteo per Catanzaro di Lunedì 18 Novembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da temperature miti e un cielo prevalentemente sereno. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre nella mattina il sole dominerà il panorama, portando a un aumento delle temperature. Nel pomeriggio, si registreranno poche nuvole, mentre la sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, con un cielo che diventerà gradualmente più coperto.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno a +10,9°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. La copertura nuvolosa sarà variabile, con un 28% di nubi sparse all’inizio, che aumenterà fino a raggiungere il 91% verso le prime ore del mattino. L’umidità si manterrà attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno a 1015 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a +18,5°C intorno a mezzogiorno. La brezza si farà più intensa, con velocità del vento che raggiungeranno i 13,7 km/h. L’umidità scenderà al 57%, rendendo l’aria più gradevole. Le condizioni di previsione del tempo saranno favorevoli per attività all’aperto, grazie alla presenza di un cielo limpido e temperature piacevoli.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, con valori che si attesteranno attorno a +15,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà limitata a poche nuvole, con un’umidità che aumenterà fino al 75%. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con raffiche che non supereranno i 18,8 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà ulteriormente, passando a un cielo coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature si stabilizzeranno intorno a +13,2°C, con una leggera probabilità di precipitazioni, sebbene non siano attese piogge significative. L’umidità aumenterà fino all’86%, creando una sensazione di maggiore freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Catanzaro indicano un Lunedì 18 Novembre caratterizzato da un clima variabile, con un inizio di giornata soleggiato e temperature gradevoli, seguito da un progressivo aumento della copertura nuvolosa. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di piogge, rendendo opportuno monitorare le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Catanzaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +11° perc. +10.2° Assenti 11.6 NO max 21.9 Maestrale 79 % 1015 hPa 4 cielo coperto +11° perc. +10.3° Assenti 10.4 NO max 18.6 Maestrale 79 % 1014 hPa 7 cielo sereno +13° perc. +12.3° Assenti 7.8 NO max 15.2 Maestrale 74 % 1015 hPa 10 cielo sereno +17.2° perc. +16.6° Assenti 8.2 O max 19.1 Ponente 61 % 1015 hPa 13 cielo sereno +18.1° perc. +17.6° Assenti 13.8 O max 23.5 Ponente 61 % 1014 hPa 16 poche nuvole +13.4° perc. +13° Assenti 9.3 ONO max 13.2 Maestrale 86 % 1015 hPa 19 cielo coperto +13.2° perc. +12.8° prob. 10 % 8.3 ONO max 12.6 Maestrale 86 % 1016 hPa 22 nubi sparse +13.1° perc. +12.7° prob. 4 % 11.4 ONO max 18 Maestrale 86 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 16:36

