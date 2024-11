Previsioni Meteo Catanzaro: tutti i dettagli per il weekend 8 – 10 Novembre

MeteoWeb

Durante il fine settimana, le condizioni meteorologiche si presenteranno prevalentemente nuvolose. Venerdì, il cielo sarà coperto con una temperatura che raggiungerà i +18,6°C a mezzogiorno, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’86%. Sabato, il cielo rimarrà coperto, con temperature che toccheranno i +18,9°C entro le 12:00, ma con un abbassamento dell’umidità al 51% nel pomeriggio. Domenica, si prevede un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature intorno ai +17,4°C. Le temperature varieranno tra +11°C e +18,9°C, suggerendo un weekend con scarsa visibilità del sole.

Venerdì 8 Novembre

Durante la notte di Venerdì 8 Novembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 36%. La temperatura si attesterà intorno ai +13,2°C, con una temperatura percepita di +12,8°C. La velocità del vento sarà di 4,7 km/h proveniente da Nord-Nord Est, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’88%. Con il passare delle ore, il cielo diventerà completamente coperto. Alle 01:00, la temperatura scenderà leggermente a +13°C e la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%. La situazione rimarrà invariata fino alle 05:00, quando la temperatura si stabilizzerà attorno ai +12,6°C.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo continuerà a essere coperto, con una temperatura di +13°C. La copertura nuvolosa sarà del 99% e l’umidità rimarrà elevata, intorno al 77%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +18°C entro le 10:00. Tuttavia, il cielo rimarrà prevalentemente coperto fino a mezzogiorno, quando la temperatura toccherà i +18,6°C.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo continuerà a essere coperto con una temperatura di +18,2°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a 96% e l’umidità si attesterà attorno al 62%. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i +16,4°C alle 15:00. La situazione meteorologica rimarrà stabile, con il cielo che continuerà a essere coperto fino alle 17:00.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto e le temperature si attesteranno intorno ai +14,2°C alle 18:00. L’umidità si manterrà alta, attorno all’86%, e le temperature continueranno a scendere fino a +13,2°C alle 23:00. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1026 hPa.

Sabato 9 Novembre

Nella notte di Sabato 9 Novembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 99%. La temperatura si attesterà intorno ai +13,1°C, con una temperatura percepita di +12,6°C. La velocità del vento sarà di 4,9 km/h proveniente da Nord-Nord Est, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’82%. Durante le prime ore della mattina, la temperatura scenderà leggermente a +12,8°C alle 02:00.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo inizierà a mostrare nubi sparse con una copertura nuvolosa del 84%. La temperatura si attesterà attorno ai 12,3°C e l’umidità scenderà al 66%. Con il passare delle ore, le temperature saliranno, raggiungendo i +18,9°C entro le 12:00. Durante questa fascia oraria, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, ma con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura nuvolosa del 18%. La temperatura si attesterà intorno ai 18,6°C e l’umidità si manterrà attorno al 51%. Le temperature continueranno a scendere, raggiungendo i +16,5°C alle 15:00. La situazione meteorologica rimarrà stabile, con il cielo che continuerà a mostrare poche nuvole fino alle 17:00.

Nella sera, il cielo rimarrà nuvoloso e le temperature si attesteranno intorno ai 12,4°C alle 20:00. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70%, e le temperature continueranno a scendere fino a +12°C alle 21:00. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1023 hPa.

Domenica 10 Novembre

Durante la notte di Domenica 10 Novembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 58%. La temperatura si attesterà intorno ai +12°C, con una temperatura percepita di +11°C. La velocità del vento sarà di 5 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, mentre l’umidità si manterrà attorno al 68%. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente a +11,5°C alle 03:00.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 28%. La temperatura si attesterà intorno ai 11,5°C e l’umidità scenderà al 69%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +17,4°C entro le 10:00. Durante questa fascia oraria, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, ma con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo presenterà ancora nubi sparse con una copertura nuvolosa del 34%. La temperatura si attesterà intorno ai 17,8°C e l’umidità si manterrà attorno al 56%. Le temperature continueranno a scendere, raggiungendo i +15,8°C alle 15:00. La situazione meteorologica rimarrà stabile, con il cielo che continuerà a mostrare nubi sparse fino alle 17:00.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà nuvoloso e le temperature si attesteranno intorno ai 12,4°C alle 20:00. L’umidità si manterrà alta, attorno al 74%, e le temperature continueranno a scendere fino a +11,5°C alle 23:00. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1021 hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Catanzaro si presenterà caratterizzato da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno tra i +11°C e i +18,9°C. Le condizioni meteo suggeriscono di prepararsi a un weekend con scarsa visibilità del sole, specialmente nella giornata di Venerdì e Sabato. Domenica porterà un leggero miglioramento, con la presenza di poche nuvole, ma le temperature rimarranno fresche. È consigliabile pianificare attività all’aperto tenendo in considerazione le condizioni meteorologiche, in particolare per Sabato, quando il cielo sarà più coperto.

