Meteo Verona, le previsioni per la prossima settimana 3 – 6 Giugno

Le previsioni meteo per Verona indicano pioggia leggera durante la notte di Lunedì, con copertura nuvolosa al 100% e temperature intorno ai +15°C. Martedì mattina cielo coperto con temperature fino a +20°C. Nel pomeriggio nubi sparse e massime a +23°C. Serata con nubi sparse, +17°C e probabilità di pioggia del 44%. Martedì notte nubi sparse, +16°C. Mercoledì mattina poche nuvole, +22°C. Pomeriggio sereno, +25°C. Giovedì notte sereno, +18°C. Mattina con nubi sparse, +17,9°C. Pomeriggio poche nuvole, +17,8°C. Sera con poche nuvole, +17,7°C. Venti variabili e umidità costante.

Lunedì 3 Giugno

Notte: Durante la notte a Verona ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +15°C, con una percezione di freddo leggermente inferiore. Il vento soffierà da Nord a una velocità di 6,3km/h, con raffiche fino a 7,1km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.39mm con un’umidità dell’87% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Mattina: La mattina si prevede cielo coperto con una copertura nuvolosa intorno al 92%. Le temperature saliranno fino a +20°C, con una percezione di +19,8°C. Il vento sarà da Ovest a una velocità di 8,6km/h, con raffiche leggermente più intense. La probabilità di pioggia sarà del 25% con un’umidità del 70%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio le nubi saranno sparse con una copertura del 32%. Le temperature massime raggiungeranno i +23°C, con una percezione di +22,9°C. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di 16,5km/h, con raffiche fino a 18km/h. Non sono previste precipitazioni significative, con un’umidità del 60%.

Sera: In serata le nubi saranno sparse con una copertura del 58%. Le temperature si attesteranno intorno ai +17°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento sarà da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 8,1km/h, con probabilità di pioggia del 44% e un’umidità dell’86%. La pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Martedì 4 Giugno

Notte: Durante la notte a Verona si prevedono nubi sparse con una copertura del 47%. Le temperature saranno intorno ai +16°C, con una percezione leggermente inferiore. Il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di 6km/h. Non sono previste precipitazioni significative, con un’umidità dell’83% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina: Al mattino si prevedono nubi sparse con una copertura del 41%. Le temperature saliranno fino a +20°C, con una percezione di +20,1°C. Il vento sarà da Sud – Sud Est a una velocità di 6,9km/h, con probabilità di pioggia dell’18% e un’umidità del 79%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio è attesa pioggia leggera con una copertura del 51%. Le temperature massime raggiungeranno i +22,8°C, con una percezione di +22,9°C. Il vento sarà da Sud Ovest a una velocità di 7,2km/h, con raffiche leggermente più intense. Le precipitazioni saranno di circa 0.57mm con un’umidità del 70%.

Sera: In serata si prevede pioggia leggera con una copertura del 61%. Le temperature si attesteranno intorno ai +19°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento sarà da Nord – Nord Ovest a una velocità di 4,3km/h, con probabilità di pioggia dell’82% e un’umidità dell’1013hPa.

Mercoledì 5 Giugno

Notte: Durante la notte a Verona si prevedono nubi sparse con una copertura del 62%. Le temperature saranno intorno ai +16°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento soffierà da Est – Nord Est a una velocità di 4,7km/h. Non sono previste precipitazioni significative, con un’umidità del 90% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Mattina: Al mattino si prevedono poche nuvole con una copertura del 12%. Le temperature saliranno fino a +22°C, con una percezione di +22,1°C. Il vento sarà da Nord – Nord Est a una velocità di 4,5km/h, con un’umidità dell’91%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura del 9%. Le temperature massime raggiungeranno i +25°C, con una percezione di +25,2°C. Il vento sarà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 10,2km/h, con un’umidità del 59%.

Sera: In serata è previsto cielo sereno con una copertura del 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +19°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento sarà da Nord a una velocità di 7,5km/h, con un’umidità dell’75% e una pressione atmosferica di 1018hPa.

Giovedì 6 Giugno

Notte: Durante la notte a Verona si prevede cielo sereno con una copertura del 6%. Le temperature saranno intorno ai +18°C, con una percezione leggermente inferiore. Il vento soffierà da Nord Est a una velocità di 5,6km/h. Non sono previste precipitazioni significative, con un’umidità dell’78% e una pressione atmosferica di 1018hPa.

Mattina: Al mattino si prevedono nubi sparse con una copertura del 32%. Le temperature saliranno fino a +17,9°C, con una percezione di +17,8°C. Il vento sarà da Nord – Nord Est a una velocità di 5,5km/h, con un’umidità dell’79%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio è attesa poche nuvole con una copertura del 23%. Le temperature massime raggiungeranno i +17,8°C, con una percezione di +17,8°C. Il vento sarà da Nord – Nord Est a una velocità di 5,7km/h, con un’umidità dell’79%.

Sera: In serata si prevedono poche nuvole con una copertura del 21%. Le temperature si attesteranno intorno ai +17,7°C, con una percezione leggermente inferiore. Il vento sarà da Nord – Nord Est a una velocità di 6km/h, con un’umidità dell’78% e una pressione atmosferica di 1018hPa.

In base alle previsioni meteo per Verona, si consiglia di tenere d’occhio l’evolversi delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni per pianificare al meglio le attività all’aperto.

